"صدي البلد" يرصد أهم 16 مؤشرا إقتصاديا وإجتماعيا لخطة تنمية حكومة مدبولي بزمن كورونا المعروضة علي البرلمان ...سيناريو أول بالسيطرة نهاية يونيو المقبل ..وثاني تشاؤمي حتي 2021

6673.9 مليار جينة فى الناتج المحلي الإجمالي

740 مليار جنية استثمارات..وسيناريو التشاؤم يهبط بها لـ 540

3.2 مليار دولار منتظرة من السياحة ..والثاني يهبط بها 1.4

30% منتظر لمعدل الفقر... والتضخم يصل 12%

4.4مليار دولار منتظرة من قناة السويس...12% لمعدل البطالة













تضمنت خطة التنمية لحكومة المهندس مصطفي مدبولي، للعام المالي 20-2021، والمعروضة علي مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، والمقرر تفعيلها منذ الأول من يوليو المقبل، عدد من المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية فى ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.





سيناريوهان خطة التنمية بزمن كورونا

الخطة المعروضة متضمنة سيناريوهان لهذه المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية، الأول متعلق بالسيطرة علي أزمة كورونا مع نهاية شهر يونيو 2020، وعودة الحياة لطبيعتها، والسيناريو الثاني متعلق باستمرار هذه الأزمة بنهاية العام الجاري 2020، ومن ثم ستظل التداعيات السلبية لنهاية العام المالي 2021.





السيناريو المتحفظ والتشاؤمي

"صدي البلد" يستعرض هذه المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية التي تعمل عليها الحكومة خلال العام المقبل، مع مقارنتها مع نسب الأعوام المالية السابقة 18-2019، والتى تحققت فعليا، والعام 19-2020 كمتوقعات حتي الآن، وذلك بحسب السيناريو الأول والمقرر السيطرة فيه حتي نهاية يونيو المقبل، والسيناريو الثاني والذي تصفه الحكومة بالمتحفظ والتشاؤمي.





الناتج المحلي الإجمالي

مؤشر الناتج المحلي الإجمالي- بالأسعار الجارية بالمليار جنية، حيث كانت فى عام 18-2019 بواقع 5322.1، وفى عام 19- 2020 بواقع 5962.7، مع مستهدفات فى خطة العام المقبل 20-2021 وفق السيناريو الأول وهو السيطرة علي كورونا قبل بداية العام المالي الجديد، فمن المنتظر أن تكون 6831.9، وفى السيناريو الثاني التشاؤمي الخاص بعدم السيطرة علي كورونا ستكون النتيجة المنتظرة 6673.9.





النمو الإقتصادي الحقيقي

مؤشر معدل النمو الاقتصادي الحقيقي"%"، فى 18-2019، كان بنسبة 5.6% وفى 19-2020 بنسبة 4.2% ، وفى العام المقبل وفق السيناريو الأول منتظر أن يكون 3.5%، والسيناريو الثاني التساؤمي 2%.





الاستثمارات الكلية

مؤشر قيمة الاستثمارات الكلية،"بالأسعار الجارية- بالمليار جنية"، حيث كانت فى عام 18-2019 969.2، وفى عام 19-2020 كانت 840 وفى العام المقبل، وفق السيناريو الأول 740، والسيناريو الثاني التشاؤمي540.





معدل الاستثمار

مؤشر معدل الاستثمار "%من الناتج"كانت فى عام 18-2019 بمعدل 18.2%، وفى عام 19-2020 كانت بمعدل 14.1%، وفى العام المقبل وفق السيناريو الأول 10.8%، وفى السيناريو الثاني التشاؤمي سيكون 8.1%.





الاستثمارات العامة

مؤشر نصيب الاستثمارات العامة من الاستثمارات الكلية"%"، كانت في 18-2019 بنسبة 53.6% ، وفي 19-2020 كانت بنسبة 71.3%، وفي العام المقبل وفق السيناريو الأول 80.5% وفي السيناريو الثاني 82%.





الاستثمار الأجنبي

مؤشر صافى الاستثمار الأجنبي المباشر"مليار دولار"، حيث كانت بنسبة 8.2 فى عام 18-2019 و6.5 فى عام 19-2020، وفى العام المقبل وفق السيناريو الأول ستكون بواقع 7.5، ووفق السيناريو الثاني التشاؤمي 5.0.





الصادرات السلعية

مؤشر الصادرات السلعية والخدمية"%من الناتج" كانت فى عام 18-2019 بنسبة 17.5%، وفى 19-2020 كانت بنسبة 14.2% وفى العام المقبل وفق السيناريو الأول 12.3%، ووفق السيناريو الثاني التشاؤمي 12.0%.





الواردات السلعية والخدمية

مؤشر الواردات السلعية والخدمية"%من الناتج" كانت فى عام 18-2019 ، 25.7%، وفى عام 19-2020 كانت 20.7%، وفى العام المقبل وفق السيناريو الأول 17.6% ووفق السيناريو الثاني التشاؤمي 17.3%.





إيرادات السياحة

مؤشر إيرادت السياحة"مليار دولار"، حيث كانت فى 18-2019 بمعدل 12.6، وفى 19- 2020 بمعدل 8، وفي العام المقبل وفق السيناريو الأول 3.2 ووفق السيناريو الثاني التشاؤمي 1.4.





إيرادات القناة السويس

مؤشر إيرادات قناة السويس"مليار دولار"، حيث كانت فى عام 18-2019 بواقع 5.9، وفى عام 19-2020 بواقع 5.5، وفى العام المقبل وفق السيناريو الأول 5.0، ووفق السيناريو الثاني التشاؤمي 4.4.





تحويلات المصريين بالخارج

مؤشر تحويلات المصريين بالخارج"ملياردورلا"، حيث كانت فى عام 18-2019 بمعدل 25.2 وفى عام 19-2020 كانت 22 ، وفى العام المقبل وفق السيناريو الأول 20.0 ، ووفق السيناريو الثاني التشاؤمي 16.0.





النقد الأجنبي

مؤشر الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي"نهاية يونيو"مليار دولار، حيث كانت فى عام 18-2019 بمعدل 44.3، وفى عام 19-2020 بمعدل 38، وفى العام المقبل وفق السيناريو الأول 35 ، ووفق السيناريو الثاني 30.





مؤشرات اجتماعية

مؤشر معدل البطالة"%" حيث كان فى عام 18-2019 بمعدل 7.5% وفى عام 19-2020 بمعدل 9% ، ومن المنتظر فى العام المقبل وفق السيناريو الأول بنسبة 10% ، ووفي السيناريو الثاني التشاؤمي بنسبة 12%.





معدل التضخم

وعلي مستوي معدل التضخم"%" حيث في عام 18-2019 كانت بنسبة 13.3% وفى عام 19-2020 كانت بنسبة 8.2% وفى العام المقبل وفق السيناريو الأول 9% ووفق السيناريو الثاني التشاؤمي 12%.





معدل الأمية

مؤشر معدل الأمية كان في عام 18-2019 بنسبة 25.8% وفى عام 19-2020 كانت بنسبة 24.0% وفى العام المقبل وفق السيناريو الأول 22% ووفق السيناريو الثاني التشاؤمي 21%.





معدل الفقر

مؤشر معدل الفقر كان بعام 18-2019 بنسبة 32.5% وفي عام 19- 2020 بنسبة 31% وفي العام المقبل وفق السيناريو الأول والثاني 30%.





توصيف سيناريوهات خطة التنمية



