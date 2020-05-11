فيها حاجة حلوة.. شاهد أول ولادة قيصرية بعد عودة العمل بمستشفى الفيوم العام

أستقبل قسم النساء والتوليد بمستشفي الفيوم العام، أول ولادة قيصرية ، عقب عودة العمل بجميع أقسام المستشفي ، وخاصة قسم النساءوالتوليد الذي اغلق قبل شهر ونصف للتطهير .





وبدأ العمل بالمستشفي عقب أعلان الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم بإنطلاق العمل بالاقسام بعد عدة حملات تعقيم وتطهير واعداد الاطقم الطبية وتأهيلها للعمل مرة أخري.





وألتقط الأطباء محمد عثمان ومحمد اسماعيل بأشراف طبيب النوباتجيه أحمد ربيع اللذين قاموا بأجراء أول عملية قيصرية فرحة منهم عن أفتتاح القسم أمام الحالات وأستمرار العمل به بكامل طاقته بأشراف الدكتور محمد الدمرداش رئيس قسم النساء والتوليد بالقسم .





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كما حرص الأطباء علي التعقيم والتطهير وإتخاذهم الإجراءات الإحترازمية اللازمة تحسبا لظهور أي حالات اخري بالقسم ، لتحمل قسم المستشفي الفيوم العام أكثر من نصف تعداد المحافظة وإستيعاب جميع الحالات ، لما له من أهمية كبري لتخفيف العبء علي المستشفيات المركزية وكاهل الأسرة الفيومية البسيطة.



