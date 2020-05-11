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توك شو

متحدث النواب لـ إلهامي عجينة: الأطباء تاج فوق رأس الوطن

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:22 ص
إلهامي عجينة
إلهامي عجينة
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قسم التوك شو
أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، دعم جهود الجيش الأبيض ودورهم التاريخي في ظل أزمة فيروس كورونا، على خلفية أزمة النائب إلهامي عجينة ، عضو مجلس النواب، مع أطباء مستشفى شربين.

وقال حسب الله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: "نعتبر الأطباء تاج فوق رأس الوطن، وإذا صدرت أي إساءة من أي فرد نعتذر للأطباء نيابة عن المصريين، والحدة وهذا الأسلوب مع الأطباء حتى لو هناك تقصير، كان يجب إبداء الملحوظات بشكل محترم وإخطار المسؤولين بها".

وأكمل: "نحن داعمون تماما لجيش مصر الأبيض، بنقولهم شد حيلكم نحن مقدرون دوركم، لجنة القيم بمجلس النواب لم تنته بقرار بشأن إلهامي عجينة، وأعتقد أنه تم تحويله إلى اللجنة أكثر من 3 مرات".

وطالب عجينة بالهدوء قائلا: "أتمنى أن يهدئ ويعي لدوره، الرقابة لا تعني تعليق المشانق للناس، بل المساعدة في حلها".
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