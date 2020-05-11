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مرأة

بملعقة زيت واحدة طريقة شهية للبطاطس المحمرة.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 04:12 ص
البطاطس المحمرة
البطاطس المحمرة
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لمياء الياسين
البطاطس من الأطعمه التى يحبها الكبار والصغار يمكنك تحضيرها على السحور بطريقة صحية وبدون زيت للتقليل  من كثرة تناول الأطعمه الدسمة فى رمضان .

إستخدام الزيوت فى رمضان لإنقاص وزنك وفى الوقت نفسه الحفاظ على صحتك وتجنب مشاكل الهضم فى رمضان التى يصاب بها الكثيرين.

تقدم الشيف نجلاء الشرشابى  فى برنامجها على قد الأيد على قناه " سى بى سى سفرة "طريقة جديدة وصحية لطبق البطاطس على مائدة السحور.

المقادير لتحضير البطاطس  المحمرة فى الفرن:
شرائح بطاطس مسلوقة
ملعقة ثوم بودر
ملعقة كمون
ملعقةبابريكا
ملعقة بصل بودر
ملعقة زيت

فى الرابط التالى إليك طريقة  تحضير البطاطس بملعقة زيت واحدة فقط.
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