بملعقة زيت واحدة طريقة شهية للبطاطس المحمرة.. فيديو

البطاطس من الأطعمه التى يحبها الكبار والصغار يمكنك تحضيرها على السحور بطريقة صحية وبدون زيت للتقليل من كثرة تناول الأطعمه الدسمة فى رمضان .









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تقدم الشيف نجلاء الشرشابى فى برنامجها على قد الأيد على قناه " سى بى سى سفرة "طريقة جديدة وصحية لطبق البطاطس على مائدة السحور.





المقادير لتحضير البطاطس المحمرة فى الفرن:

شرائح بطاطس مسلوقة

ملعقة ثوم بودر

ملعقة كمون

ملعقةبابريكا



ملعقة بصل بودر



ملعقة زيت





