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توك شو

أحد العائدين من الهند: الإقامة في العزل بمرسى علم أكثر من رائعة.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 04:13 ص
العائدين من الهند
العائدين من الهند
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إبراهيم القادري
قال المهندس أحمد ضيف الله أحد العائدين من الهندس ،: إننا وصلنا مصر يوم 5 مايو ولم يحدث بيننا وبين اى احد مشاكل وعلاقتنا بجميع القائم علي العمل في الحجر بمرسى علم طيبة .



واضاف ضيف الله خلال تصريحات تليفزيونية ، أن العزل لا يوجد به واى فاى ونحن نعلم هذا من البداية وموافقين علي ذالك .



وأوضح ضيف الله ،: أننا لا نريد واى فاى ويجب ان نتعاون في ظل ازمة فيروس كورونا كما انه هناك خطوط مصرية للاتصال بالانترنت ومن يريدها يقوم بشرائها .



وتابع : أنني قمت بتشغيل الخط المصرى الخاص بي وقمت بالاتصال بالانترنت وليس هناك اى مشكلة .



واستكمل  أنة ليس هناك اى مشاكل لاننا نعلم ان الجميع هنا في العزل يقوم بعملة للحفاظ علينا من الإصابة بفيروس كورونا


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