أحد العائدين من الهند: الإقامة في العزل بمرسى علم أكثر من رائعة.. فيديو

قال المهندس أحمد ضيف الله أحد العائدين من الهندس ،: إننا وصلنا مصر يوم 5 مايو ولم يحدث بيننا وبين اى احد مشاكل وعلاقتنا بجميع القائم علي العمل في الحجر بمرسى علم طيبة .













واضاف ضيف الله خلال تصريحات تليفزيونية ، أن العزل لا يوجد به واى فاى ونحن نعلم هذا من البداية وموافقين علي ذالك .













وأوضح ضيف الله ،: أننا لا نريد واى فاى ويجب ان نتعاون في ظل ازمة فيروس كورونا كما انه هناك خطوط مصرية للاتصال بالانترنت ومن يريدها يقوم بشرائها .













وتابع : أنني قمت بتشغيل الخط المصرى الخاص بي وقمت بالاتصال بالانترنت وليس هناك اى مشكلة .













واستكمل أنة ليس هناك اى مشاكل لاننا نعلم ان الجميع هنا في العزل يقوم بعملة للحفاظ علينا من الإصابة بفيروس كورونا







