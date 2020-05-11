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قرية بالشرقية تقيم عزاء يضم ألف شخص والمحافظ يتدخل.. تفاصيل.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:33 ص
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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حمزة شعيب
كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تفاصيل منحنى الإصابة بفيروس كورونا بمدن المحافظة.

وقال غراب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أول إصابة بفيروس كورونا بالشرقية سجلت يوم 23 مارس، ثم بدأت الأعداد تتزايد في شهر رمضان، حيث تم تسجيل 30 حالة يوم الجمعة الماضية، فضلا عن 23 حالة يوم 8 مايو، و16 حالة اليوم»، مشيرا إلى أن المناطق الصناعية مصدر الإصابات.

وأوضح أن تم إخطار المصانع مع مرور لجان متخصصة باستمرار على المناطق الصناعية، لافتا إلى أن بعض المصانع تضم 22 ألف عامل.

وأكد أن المصانع استجابت للإجراءات الاحترازية، منوها إلى أن تم تغليظ العقوبات على المصانع المخالفة.

وأشار إلى أن هناك عدم التزام من بعض المصانع في عملية نقل العاملين، حيث تم الاشتراط بعدم تخطي كثافة السيارة 60% خلال النقل وسيتم اتخاذ إجراءات تصاعدية مع المخالفين.

وأوضحت أن الزقازيق سجلت أعلى إصابات بفيروس كورونا بإجمالي 75 حالة يليها بلبيس، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العزل لـ 166 منزلا في الزقازيق.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 20 إصابة بفيروس كورونا بمدينة العاشر من رمضان، فضلا عن 60 إصابة بمصانع المدينة.

ولفت إلى أنه تم رصد إقامة عزاء في إحدى قرى المحافظة يضم أكثر من ألف شخص، وتم شن حملة على القرية وتحويل المسؤولين إلى التحقيق

وأوضح أن تم إغلاق 4 محلات وإحالة 3 من أصحابها إلى النيابة للمخالفة, لافتا إلى أن عدد المخالطين يبلغ  1600 مخالط وتم رفع العزل عن ألف منهم.
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