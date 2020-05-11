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أخبار العالم

إلغاء بدل الغلاء ورفع القيمة المضافة.. إجراءات سعودية عاجلة لمواجهة كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:26 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الإثنين، عن عدد من الإجراءات الطارئة لحماية الاقتصاد السعودي من آثار جائحة كورونا المستجد. 

وقال الوزير السعودي إنه تقرر  إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءًا من شهر (يونيو) لعام (2020م)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءًا من الأول من شهر (يوليو) لعام (2020م).

كما تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال (30) يومًا من تاريخه.

وأكد الوزير السعودي أن بلاده أمام أزمة لم يشهدها العالم في التاريخ الحديث. 

فيما شدد على أن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية وستكون بإذن الله مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
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