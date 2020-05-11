على ناصر اليافعي يكتب: كيف تُعالج الفيروسات؟ (2)

إن الأدوية أو العقاقير drugs التي تستخدم لعلاج الفيروسات تسمى بالمضادات الفيروسية Antiviral drugs ، ومن الضروري أن تتوفر في المضاد الفيروسي بعض المواصفات الهامة، ومنها أن يكون فعالا وقويَ التأثير ضد الفيروس وأقلَّ سُميَّـة أو بمعنى آخر أن لا يوثر على ما حوله من خلايا الإنسان، ومقارنة بالمضادات الحيوية antibioticsالتي تستخدم ضد البكتيريا فإن مضادات الفيروسات المتاحة عددها قليل، ومعظمها قد تحتاج إلى تنشيط من بعض انزيمات الفيروس داخل الخلية، قبل أن تؤثر على الفيروس، لذلك فهناك انتقائية من قبل العقار للخلايا المصابة بالفيروس.





فيما يخص البكتيريا فهناك مضادات يمكن تستهدف تراكيب قد لا توجد في خلايا الإنسان مثل الجدار الخلوي cell wall أو إن وجدت فهي تختلف في تركيبها وطريقة ترتيبها عن ما هو موجود في الانسان، ومن المعلوم أنه حتى يومنا هذا لا يوجد علاج فعال يمكن استخدامه للقضاء على الفيروس بشكل مباشر، وإنما توجد هناك عدد من الأليات التي تؤثر بها تلك المضادات على الفيروس.









ولكي نفهم آلية معالجة الفيروسات، يجب أن نعرف أولا الخطوات التي يتكاثر بها الفيروس داخل خلية العائل، وقد استفاد العلماء من طريقة التكاثر للفيروس في اكتشاف مضادات فيروسية هدفها تعطيل تلك الخطوات، ويمكن تلخيصها مع توضيح بعض الأنواع من المضادات التي يمكن أن تؤثر أو توقف تضاعف الفيروس في كل خطوة وهي كالتالي:





أولا: الالتصاق Attachment: وهي عملية التصاق الفيروس بالخلية الهدف وذلك من خلال مستقبلات receptors خاصة على سطح الفيروس والخلية.









ثانيا: الدخول penetration , وهي العملية التي يتم فيها ادخال الفيروس الى داخل الخلية، ففي الفيروسات التي تحوي الـغلاف الخارجي فيندمج هذا الغلاف مع الغشاء الخلوي للخلية، بينما تدخل بقية مكونات الفيروس إلى الداخل، وهناك مضادات فيروسيه يمكنها أن توقف عملية الالتصاق أو اندماج غلاف الفيروس مع الغشاء الخلوي للخلايا الإنسان سواء أكان بارتباطها بمستقبلات على سطح الفيروس او على سطح الخلية الهدف ومنها الـمارافيروكMaraviroc الذي يستخدم لعلاج فيروس العوز المناعي البشري HIV والمسبب لمرض نقص العوز المناعي ( الايدز) AIDS وذلك من خلال ارتباطه بمستقبل على سطح الخلية يسمى CCR-5 وبالتالي يمنع ارتباطه بمستقبل على سطح الفيروس يسمى GP120, كما ان مضادا آخر يستخدم لعلاج نفس الفيروس وهو الانفوفيرتيد Enfuvirtide وذلك من خلال ارتباطه بمستقبل على سطح الفيروس يسمى GP41 وبهذا يمنع دخول الفيروس الى الخلية, مما يسهل عملية التخلص من الفيروس بواسطة الجهاز المناعي.







