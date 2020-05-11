أخبار التوك شو.. أزمة عجينة والأطباء.. وحقيقة الحظر الكلي.. ومقلب رامز في حمو بيكة.. وأسباب صفر الإصابات بكورونا في دمياط

نشر موقع "صدى البلد الإخباري" أمس الأحد مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، و تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

مستشار السيسي للصحة يكشف أسباب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا ويتوقع ارتفاعا أكبر ..فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لا ينبغي القلق من فيروس كورونا المستجد خاصة في حالة إذا تم تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صحيح.

وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن المرض معدٍ وعنيف ولديه قدرة كبيرة على الانتشار، لافتا إلى أن خطورة الفيروس في سرعة الانتشار، لذلك ترتفع نسبة الإصابة.

متحدث النواب لـ إلهامي عجينة: الأطباء تاج فوق رأس الوطن

أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، دعم جهود الجيش الأبيض ودورهم التاريخي في ظل أزمة فيروس كورونا، على خلفية أزمة النائب إلهامي عجينة ، عضو مجلس النواب، مع أطباء مستشفى شربين.

وقال حسب الله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: "نعتبر الأطباء تاج فوق رأس الوطن، وإذا صدرت أي إساءة من أي فرد نعتذر للأطباء نيابة عن المصريين، والحدة وهذا الأسلوب مع الأطباء حتى لو هناك تقصير، كان يجب إبداء الملحوظات بشكل محترم وإخطار المسؤولين بها".



أحمد موسى: مصر لن تتأثر بحملات قنوات الإخوان المأجورة ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة حريصة على إعادة أبنائها العالقين في كل دول العالم، مضيفا أن مصر لن تتأثر بالحملات المأجورة للنيل منها بعد إثارة الفتنة بين الشعب والحكومة"، مشيرا إلى أن قنوات الإخوان تحاول إشعال الفتنة ولكنهم لن ينجحوا فى ذلك ولو استمروا لـ 100 عام.







محافظ دمياط: اتبعنا إستراتيجية أوصلتنا لـ صفر إصابات في بعض الأيام ..فيديو

كشف الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر تطورات الإصابة بفيروس كورونا داخل المحافظة، وأضافت "معدل الإصابات بفيروس كورونا انخفض لأدني مستوى لدينا"، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف حالتين اليوم مصابتين بفيروس كورونا.







برلمانية تطالب بتطبيق الحظر الكلي لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا.. فيديو

طالبت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بتطبيق الحظر الكلي لمدة أسبوعين، ويتم استغلال إجازة عيد الفطر فى تطبيق ذلك، من أجل مواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، التى قاربت على الـ500 إصابة يوميًا.

خطورة فيروس كورونا على مرضى القلب وطرق الحماية.. فيديو

قال الدكتور محمد مكرم استشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب القومى ، إن هناك حالة استهتار لدى المواطنين ويجب ان يكون لديهم وعي بخطورة فيروس كورونا حتى لا تتزايد أعداد الإصابات، موضحا أن زيادة أعداد الإصابات تؤثر علي القطاع الطبي بشكل كبير كما أن أزمة فيروس كورونا تؤثر علي قطاعات كثيرة في الدولة .







محافظ الشرقية: سائق شاحنة البنزين المحترقة بطل وأنقذ مدينة العاشر من كارثة

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الشكر لـ"طلعت سالم"، سائق سيارة وقود أنقذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة، وتابع:"بطل من الأبطال وربنا يتقبل منه لأنه أنقذ منطقة كاملة من الدمار وأجرة على الله لان لا يمكن لأى تكريم أن يوفيه حقه".







سائق أنقذ مدينة العاشر يكشف كواليس انفجار مقطورة البنزين.. فيديو

قال طلعت سالم، سائق سيارة وقود أنقذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة، إنه فور رؤيته اشتعال النيران بجرار المقطورة التى يقودها داخل البنزينة شغله أمر واحد فقط هو الخروج بالعربة حفاظًا على المساكن القريبة فى حال انفجار السيارة ستحدث كارثة محققة.







التنمية المحلية: ارتداء الكمامة والقفاز شروط دخول الوزارة ..فيديو

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، أن الكمامة والجوانتي من شروط الدخول إلى الوزارة، في ظل وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع المحافظات من قبل الوزير بشأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية في هذا الصدد.







الأطباء: تصرف إلهامى عجينة مذموم.. ونطالب بتغليظ عقوبة التعدى علينا

قال الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، أن التصرف الذي قام به النائب إلهامى عجينة بالأمس داخل مستشفى شربين تصرف مذموم"، مضيفا أن الأطباء يتعرضوا لمثل هذه التصرفات منذ زمن ونرجو التخلص منها".







توافر أول دواء لعلاج مصابي كورونا خلال أشهر.. اعرف التفاصيل.. فيديو

قال حسين خضر القيادى بالحزب الاشتراكي الألماني، إن هناك دواء كان يتم استخدامه لعلاج فيروس ايبولا والآن يتم إجراء تجارب على لـ علاج فيروس كورونا علي مجموعة من المتطوعين ،موضحا أن هذا الدواء يعمل علي تقليل الفترة الحرجة التي تمثل الخطورة الكبرى وتؤدي الي زيادة نسبة الوفيات .







بنك مصر: الإصلاحات الاقتصادية مكنت الحكومة من التعامل مع أزمة كورونا

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن قرار الحكومة برفع الحجز عن أموال الممولين التي تم حجزها شرط سداد 1% من قيمة الضريبة المتنازع عليها، يهدف إلى إعادة الحركة للنشاط الاقتصادي، ودعم ومساندة القطاع الخاص خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الجهود المبذولة لمواجهة أزمة كورونا.







غضب بوسي.. هستناك برا يا سقا.. فارس لا يقهر.. أبرز أحداث برنامج إغلب السقا اليوم

حلت المغنية "بوسي" ضيفة ومنافسة للفنان "أحمد السقا"، في برنامج "إغلب السقا"، المذاع علي قناة "ام بي سي مصر"، وتقديمه النجمة "رزان مغربي"، في تمام السابعة مساءً، ويعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل، وشهدت حلقة اليوم الكثير من الموافق بين السقا و بوسي.







اعتذر لـ هاني شاكر وحلمي بكر.. واعترف: رامز جلال الوحيد اللى علم عليا.. أبرز لقطات حمو بيكا فى رامز مجنون رسمي

وقع المطرب الشعبي حمو بيكا، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، فى حلقة مساء اليوم الأحد والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

عمر كمال لـ شيخ الحارة: ملتزم بالصلاة.. حمو بيكا طيب وحسن شاكوش مش سالك.. وهذه علاقتي بجوهرة.. فيديو

حل المطرب عمر كمال، ضيفًا ببرنامج المخرجة إيناس الدغيدي مقدمة "شيخ الحارة والجريئة" على قناة "القاهرة والناس"، وأدلى عمر كمال، بمجموعة من التصريحات الجريئة، بشأن خلافاته مع حسن شاكوش وعلاقته بباقي مطربى المهرجانات. وفيما يلي يستعرض موقع "صدى البلد"، أبرز تصريحات عمر كمال، مع المخرجة إيناس الدغيدي.

مستشار الرئيس: الحظر الشامل في خاطر الحكومة يوميا ويتم دراسة الموقف بشكل مستمر.. فيديو

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن موعد تطبيق الحظر الكلي الشامل للحد من أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقال تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، إن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال إنه قد نذهب لتطبيق قرارات أكثر حزما في حال تطور الأمور بشأن فيروس كورونا المستجد، وهذه الصريحات واضحة، مضيفا أن هناك دارسة لهذا الأمر يوميا.