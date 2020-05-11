AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

د . أحمد رزق درويش يكتب: وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
Advertisements

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
أما بعد،،،
فما هي إلا أيام قلائل ونودِّع هذا الشهر المبارك، شهر الخيرات، والطاعات، شهر النفحات والقربات،... شهرٌ كان المسلم يحافظ فيه على الصلوات المفروضة في وقتها، كان يداوم على النوافل والسنن الرواتب، كان لا ينقطع عن قيام الليل، ولا عن تلاوة القرآن،  كان لا يبخل على فقير أو مسكين بالصدقة، كان جوادًا كريمًا...هذا كان حال المسلم في رمضان...ولكن ماذا بعد رمضان؟؟ هل سيداوم على ما كان يفعله في رمضان؟ هل سيحافظ على العهد الذي بينه وبين ربه؟ إن الحقيقة المؤلمة والواقع المر، أنه بعد رحيل هذا الشَّهر الكريم، نلاحظ أمرًا غريبًا وظاهرة عجيبة، ألا وهي التوقُّف عن القيام بالأعمال الصَّالحة، مثل ما كانت تؤدى فيه، فنجد التكاسل عن الصلاة في وقتها، ونجد أكثر المصاحف مغلقة، ونجد الكثير مُعْرضا عن الصدقة وإطعامِ الطعام... وقد ضرب الله  لنا مثلًا لمن نقض العهد بعد توكيده، وبين لنا شناعة إتيان الفساد بعد الإصلاح ؛ فقال تعالى: (وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ) النحل :(92).
ولقد حذرنا الله جل علا من أن نكون مثل هذه المرأة التي كان لها خيط تغزله، وبعدما انتهت من غزله  قامت بتفكيكه مرة أخرى. 
قال الإمام الطبري – رحمه الله- في تفسير هذه الآية : يقول تعالى ذكره ناهيًا عباده عن نقض الأيمان بعد توكيدها، وآمرًا بوفاء العهود، وممثلا ناقض ذلك بناقضة غزلها من بعد إبرامه وناكثته من بعد إحكامه: ولا تكونوا أيها الناس في نقضكم أيمانكم بعد توكيدها وإعطائكم الله بالوفاء بذلك العهود والمواثيق (كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ) يعني: من بعد إبرام. وقيل: إن التي كانت تفعل ذلك امرأة حمقاء معروفة بمكة،.. وقال آخرون: إنما هذا مثل ضربه الله لمن نقض العهد، فشبهه بامرأة تفعل هذا الفعل.( )  ينبغي عليك أيها المسلم الكريم أن تعلم أن رمضان أشبه ما يكون بمحطة وقود تدخلها السيارات لتأخذ قسطًا من الطاقة لتنطلق بها في إيصال راكبيها إلى مأربهم وإلى قضاء حوائجهم، فهل يكون من العقلاء من يزود سيارته بالوقود ليقف بها بعد محطة الوقود مباشرة؟؟!!  إن الثبات على الطاعة – عزيزي القارئ – ليس بالأمر الهَيّن، وليس عملًا يسيرًا إلا على من يسره الله عليه؛  لذا أمر الله نبيه – صلى الله عليه وسلم – أن يدعوا بهذا الدعاء {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران: 8]. وعن شَدَّاد بْن أَوْسٍ – رضي الله عنه- قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا أَنْ نَقُولَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ، وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا، وَقَلْبًا سَلِيمًا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ»( ).
وعَنْ أَنَسٍ – رضي الله عنه -  قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آمَنَّا بِكَ وَبِمَا  جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ القُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ»( )
 والتزود من الطاعات في المواسم – عزيزي القارئ- هدف لكل أوقات الحياة، فإذا كان هذا الشهر المبارك موسمًا للطاعات بأنواعها فمن رحمة الله بنا أن مواسم الخير لا تنتهي، فبعد رمضان لا ينتهي الصيام، فهناك صيام ست من شوال، ويوم عرفة، ويوم الاثنين، ويوم الخميس، و أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، ويوم عاشوراء،، وغير ذلك، لا بد وأن يحافظ المسلم على ورده من تلاوة القرآن ، ينبغي عليك أن تمتع بصرك يوميًّا بالنظر في كتاب الله تعالى، حافظ على صلواتك كما كنت تحافظ عليها في رمضان، داوم على الصدقة كما كنت تتصدق في رمضان، داوم على قيام الليل كما كنت تتهجد في رمضان، لا تنقطع عن فعل الخير، فإن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما داوم عليها صاحبها وإن كانت قليلة؛ فعَنْ عَائِشَةَ – رضي الله عنها- : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الجَنَّةَ، وَأَنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ»( )
نسأل تعالى الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ، و عَزِيمَةَ الرُّشْدِ، و شُكْرَ النعمة، وَحُسْنَ العبادة.

Advertisements

ترشيحاتنا

اليابان تستعد لاتخاذ خطوات إضافية لتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن كورونا

زكاة الفطر.. علي جمعة يوضح الحكمة منها وهل تخرج طعاما أم نقودا

زوجة محمد طلعت لـ صدى البلد: أنا متعصبة لهذا النادي وزوجي ظلم في الأهلي

باليورو.. سعر حذاء نادين نجيم فى برنامج اغلب السقا

3 دقائق تنقذ مدينة من الاحتراق.. القصة الكاملة لبطل شاحنة الوقود بالشرقية

مصطفى عبده يصدم النادي الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وبعد خسارة وزنها.. 10 صور تكشف أناقة أديل

أنقذت مريضا بدون معدات الوقاية.. كورونا ينهي حياة ممرضة شجاعة

هل ينتقل فيروس كورونا في المطاعم .. دراسة صينية تجيب