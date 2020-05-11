عقب تسجيل 35 إصابة بكورونا.. إعلان عدن اليمنية كمدينة موبوءة

أعلنت اللجنة العليا اليمنية لمواجهة كورونا، اليوم الإثنين، مدينة عدن، كمدينة موبوءة بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 35 إصابة.





أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، تعليق نشاط موظفيها في المناطق التي تخضع لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.









وأعلنت الحكومة اليمنية حتى الآن 34 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وسبع حالات وفاة في الأراضي التي تسيطر عليها، في حين لم يسجل الحوثيون سوى إصابتين فقط وحالة وفاة واحدة.









وأعلمت توجيهات منظمة الصحة العالمية التي صدرت موظفيها في صنعاء وميناء الحديدة على البحر الأحمر ومحافظة صعدة في الشمال ومحافظة إب في الوسط بأن "جميع التحركات أو الاجتماعات أو أي نشاط آخر" للموظفين في تلك المناطق قد أوقفت حتى إشعار آخر.









وأعلمت توجيهات منظمة الصحة العالمية التي صدرت في وقت متأخر من مساء أمس السبت موظفيها في صنعاء وميناء الحديدة على البحر الأحمر ومحافظة صعدة في الشمال ومحافظة إب في الوسط بأن "جميع التحركات أو الاجتماعات أو أي نشاط آخر" للموظفين في تلك المناطق قد أوقفت حتى إشعار آخر.