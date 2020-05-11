فلسطيني سقط من الطابق الثاني وسيخ معدني اخترق رأسه ولا يشعر بالألم.. شاهد

حادث مروع هدد حياة صاحبه بالموت، أو على الأاقل الشعور بآلام مستمرة غير محتملة، ولكن على الرغم من ذلك ادعى الرجل العربي الذي تعرض لحادث اختراق (سيخ معدني) جمجمة رأسه، عدم شعوره بالألم على الإطلاق.









تعرض لهذا الحادث رجل فلسطيني يدعى كامل عبد الرحمن وعمره 46 عاما، ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد تعرض لحادث اختراق السيخ المعدني رأسه خلال تواجده بمنزل كان يقوم ببنائه بالقرب من القدس، ولكن تعثرت قدمه وسقط من الطابق الثاني واخترق السيخ المعدني رأسه.









وقع هذا الحادث المروع في شهر أبريل الماضي، وثقب السيخ المعدني رأس عبدالرحمن بالقرب من أذنه اليمنى حتى أعلى عينه اليسرى مباشرة، وعلى الرغم من الإصابة التي تهدد حياته إلا أنه اعى عدم شعوره بأي ألم.









تحدث عبدالرحمن عن اللحظات الأولى بعد الحادث وقال أنه كان مستيقظا ومدركا لما حوله ولكنه لم يستطع التحرك فطلب المساعدة من المحيطين به، وعلى حد وصفه لم يشعر بأي ألم على الإطلاق.









هرع أفراد عائلته وأصدقائه لإنقاذه، وفور وصوله المستشفى وجد الجراحون أن السيخ المعدني لم يخترق اثنين من الشرايين الرئيسية التي تعمل على إيصال الدم للدماغ، ولكن وضع الأطباء في قرار صعب وهو الآثار المترتبة على محاولة إزالة السيخ المعدني من رأسه.





واستمرت عملية إزالة السيخ المعدني من رأسه عدة ساعات وذلك بعد التأكد من انه بصحة جيدة، ولكن أجرى الأطباء عملية جراحية ثانية استمرت لمدة 10 ساعات لمحاولة وقف النزيف وتمت باستخدام كاميرات تم إدخالها من الأنف، ونجح الأطباء في إتمام العملية الجراحية.



