بعصها من ووهان.. الصين تعلن تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم إصابات في ووهان، بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد.









وأعلنت السلطات الصينية أن مدينة شولان الصينية فى مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية منطقة شديدة الخطورة بعد اصابة 11 شخصا بالفيروس كورونا المستجد.









وذكرت السلطات في بيان لها اليوم أنه "في 7 مايو، تم الكشف عن إصابة محلية واحدة،وفي 9 مايو ، تم اكتشاف 11 حالة أخرى"وفقًا للمعايير الوطنية لتقييم الوضع الوبائي









وترفع مقاطعة جيلين مستوى التهديد الوبائي لمدينة شولان من المتوسط ​​إلى المرتفع.









وفي الوقت نفسه ، تم الإبلاغ عن حالة جديدة أخرى في وقت سابق اليوم من مدينة ووهان التي لم تكن لديها أي حالات جديدة منذ أوائل أبريل.