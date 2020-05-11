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سيارات

احذر من وضع قدم فوق طبلون السيارة

الإثنين 11/مايو/2020 - 04:41 ص
صدى البلد
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أماني نوار

أكد خبراء المان في مجال السيارات، أن الأشخاص الذين يجلسون على المقعد الامامي للسيارة ويضعوا  أقدامهم على طبلون السيارة يعرضون حياتهم للخطر.


كما أكد الخبراء أن عندما يضع الراكب قدمه على الطبلون فهو يتسبب في إمالة خصره للأمام بعض الشئ .



وهو مايشكل خطور بالغة في حال مناورات الفرامل لان حزاما لوسط ينزلق في منظقة الحوض مما يسبب أضرار بمنطقة البطن .



ومن الأضرار المحتملة ايضا في حال وقوع حادث هي أن ترتد القدم إلى الخلف في جزء من الثانية في حين يندفع الجزء العلوي من الجسم والرأس إلى الامام بفعل التصادم.


كما أن هذه الحركة تسبب أضرار للراكب الأمامي عندما تتحرر الوسادة الهوائية وهو جالس في هذه الوضعية لأن رأسه تقترب من الطبلون في نفس الوقت التي تندفع في الوسادة أثناء إطلاقها.

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وبالفعل سبق وأن وقعت حوادث كثيرة بسبب جلوس بعض الأشخاص بهذه الوضعية حيث أصيبت سيدة بريطانية بجروح خطيرة إثر تعرضها لحادث سير مروع كانت تجلس في المقعد الأمامي وتضع قدميها على الطبلون
أيضًا.

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