اليوم.. 5 آلاف و856 طالبا بالصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الرياضيات بأسوان



يؤدى اليوم الإثنين ، 5 آلاف و 856 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى بأسوان إمتحانهم ( من المنازل ) فى مادة الرياضيات وفق الجدول المعلن عنه من قبل الوزارة لامتحانات نهاية العام الدراسى 2020/2019.





وتأتي محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى التى تؤدى الامتحان من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا .





وفى هذا الصدد قال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن هناك غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية ومدرسة لمتابعة دخول الطلاب على منصة الإمتحانات والرد على أسئلة وإستفسارات الطلاب وكذلك حل المشكلات والمعوقات التى تواجههم.





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وأشار الفيومى إلى أن المديرية أتاحت عدد من أرقام الهواتف وكذلك خدمات (الواتس أب) للرد على الطلاب فى حال ظهور أى مشكلة أو استفسار وهى ( 01149813489 - 01147462623 - 01149766618 - 01156585310 - 01060791111) بالإضافة إلى رقم أرضى هو (0972454073) .





ولفت إلى أن الوزارة أتاحت تطبيق إلكترونى يسمح لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى تسجيل الحضور للاختبار و تقديم شكوى اثناء الاختبار ، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات .