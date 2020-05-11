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أخبار العالم

كوريا الجنوبية ترسل مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة

الإثنين 11/مايو/2020 - 04:48 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، إرسال 2 مليون قناع طبي إلى الولايات المتحدة، في محاولة لسد العجز في الاحتياجات الطبية بالولايات المتحدة. 

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" ستصل الطائرة المحملة بالمساعدات الطبية إلى الولايات المتحدة، اليوم الإثنين. 

وقال بيان الوزارة: "جاء هذا القرار بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة بناء على الوضع في بلادنا والعرض المحلي، ازدياد الطلب على الأقعنة الطبية، والرغبة في دعم حليفنا الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد". 

ومن جانبه، شكر هاري هاريس، سفير الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية، حكومة كوريا الجنوبية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على هذه المساعدات. 

وتستمر جائحة كورونا في الانتشار بالعالم، حيث أصبحت الولايات المتحدة أكثر بلاد العالم تسجيلا لإصابات ووفيات بكورونا. 
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