عقب فتح الاقتصاد.. ارتفاع جديد في معدل العدوى بكورونا في ألمانيا

كشف معهد الأمراض والسيطرة في ألمانيا، عن ارتفاع معدل العدوى في البلاد، خلال الفترة الماضية عقب فتح الاقتصاد، حيث وصل إلى 1.13، وهو ما يثير المزيد من التخوفات بشأن عودة الإصابات بأعداد كبيرة في البلاد.





وذكر المعهد وفق ما نقلته شبكة سي ان ان الأمريكية، أن معدل انتشار الفيروس كان اقل من 1 قبل السبت الماضي.





ويشير هذا الرقم إلى متوسط عدد الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا المستجد بالمتوسط.





وأعلنت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي عن إعادة فتح تدريجي لجميع المحلات والمدارس ، وكذلك استئناف دوري كرة القدم في الدوري الألماني ، على الرغم من عدم وجود متفرجين.





وأبلغت ألمانيا عن أكثر من 171000 حالة إصابة بفيروسات كورونا، بما في ذلك أكثر من 7500 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.



