صحيفة: ملكة بريطانيا قد تظل في عزلتها إلى الخريف المقبل

رجحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن تظل ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، في عزلتها لأشهر مقبلة، حيث لا تعود إلى الواجبات الملكية، وذلك مع استمرار خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وقالت الصحيفة إن الملكة البريطانية، البالغة من العمر 98 عاما، علقت جميع الإرتباطات العامة أثناء إقامتها مع زوجها الأمير فيليب في قصر وندسور، هربا من فيروس كورونا المستجد.





تأتي هذه المزاعم في الوقت الذي وضع فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم "خطة خروج" مؤقتة من ثلاث مراحل وحث الدولة على العودة إلى العمل في خطاب تلفزيوني للأمة من داونينج ستريت.





وتوقع شخص قريب من الملكة، عدم استئناف جدولها حتى الخريف المقبل، كما رجح ظهورها عبر التلفزيون أو ربما عبر فيديوهات على الأنترنت.





وصرح عدد من المسئولين البريطانيين بأن مع استمرار بقاء فيروس كورونا المستجد، فإن ظهور الملكة يعتبر خطرا عليها.





وقال المقربون من الملكة إنها ستظل على تواصل مع العائلة عبر الفيديو والمكالمات الهاتفية، منعا للإختلاط مع أي شخص.



