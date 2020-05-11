لن تصدق.. أرنب يتسبب في القبض على رجلين

خاض رجلين مطاردة لمحاولة اصطياد الأرانب عبر إطلاق النار عليهم، وتسببت هذه المحاولة لاصطياد الأرانب في القبض على الرجلين مزرعة بالقرب من مجمع تجاري في وولبيت، سوفولك، في بريطانيا.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد أصابت إحدى الأعيرة النارية التي أطلقها الرجلين بالخطأ شاب ثالث يبلغ من العمر 27 عاما، بينما كانا يصطادان الأرانب.





ووقع هذا الحادث، مساء السبت الماضي، في مزرعة تقع بالقرب من مجمع تجاري في وولييت، وتم القبض على الرجلين الأول يبل من العمر 56 عاما، والثاني يبلغ من العمر 42 عاما، وقد أصابت رصاصة اطلقها أحدهم في إصابة الشاب في صدره.



