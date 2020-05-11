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منوعات

لن تصدق.. أرنب يتسبب في القبض على رجلين

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:43 ص
أرنب
أرنب
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أماني إبراهيم
خاض رجلين مطاردة لمحاولة اصطياد الأرانب عبر إطلاق النار عليهم، وتسببت هذه المحاولة لاصطياد الأرانب في القبض على الرجلين مزرعة بالقرب من مجمع تجاري في وولبيت، سوفولك، في بريطانيا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد أصابت إحدى الأعيرة النارية التي أطلقها الرجلين بالخطأ شاب ثالث يبلغ من العمر 27 عاما، بينما كانا يصطادان الأرانب.

ووقع هذا الحادث، مساء السبت الماضي، في مزرعة تقع بالقرب من مجمع تجاري في وولييت، وتم القبض على الرجلين الأول يبل من العمر 56 عاما، والثاني يبلغ من العمر 42 عاما، وقد أصابت رصاصة اطلقها أحدهم في إصابة الشاب في صدره.

وتم نقل الرجل إلى مركز الشرطة في بوري سانت إدموندز للتحقيق معهم، وقال مالك المزرعة ويدعى بوب بيكر إن الصيادين كانوا يملكون تصريحا، ويعتقد أن الشاب أصيب في حادث وأنه لم يكن مع الرجلين.
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