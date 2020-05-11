بعد تجربتها على نفسه.. مصير مأساوي لصيدلي هندي ابتكر تركيبة للقضاء على كورونا

توفي صيدلي هندي بعد تجربته لمشروب الشفاء من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) كما أطلق عليه، وهو تركيبة كيميائة كان قد طورها في معمله الخاص.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد عمل الكيميائي الهندي في شركة أدوية عشبية وكانوا يختبرون علاجهم الجديد وهو مزيج من أكسيد النيتريك ونترات الصوديوم، و خلال إجراء التركيبة في منزل في جنوب مدينة تشيناي، أجرى تجربة من هذا المشروب على نفسه، وتوفي بعد تناوله على الفور، بحسب ما قاله قائد الشرطة المحلية أشوك كومار سيفانسان صاحب الـ 47 عاما.





ونجى زميله بأعجوبة من هذه التجربة ويدعى راجكومار، ويتلقى العلاج حاليا من التسمم، وقال كومار سيفانسان أنه اشترى مواد كيميائة من أحد الأسواق وطور تركيبتها بعد إجراء بحث على الإنترنت.



