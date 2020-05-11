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منوعات

بعد تجربتها على نفسه.. مصير مأساوي لصيدلي هندي ابتكر تركيبة للقضاء على كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:30 ص
أخذ عينات كورونا
أخذ عينات كورونا في الهند
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أماني إبراهيم
توفي صيدلي هندي بعد تجربته لمشروب الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كما أطلق عليه، وهو تركيبة كيميائة كان قد طورها في معمله الخاص.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد عمل الكيميائي الهندي في شركة أدوية عشبية وكانوا يختبرون علاجهم الجديد وهو مزيج من أكسيد النيتريك ونترات الصوديوم، وخلال إجراء التركيبة في منزل في جنوب مدينة تشيناي، أجرى تجربة من هذا المشروب على نفسه، وتوفي بعد تناوله على الفور، بحسب ما قاله قائد الشرطة المحلية أشوك كومار سيفانسان صاحب الـ 47 عاما.

ونجى زميله بأعجوبة من هذه التجربة ويدعى راجكومار، ويتلقى العلاج حاليا من التسمم، وقال كومار سيفانسان أنه اشترى مواد كيميائة من أحد الأسواق وطور تركيبتها بعد إجراء بحث على الإنترنت.

وتأتي وفاة الصيدلي بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس المستجد في الهند خلال الأسبوع الجاريحيث وصلت عدد الإصابات إلى 61356 ووصلت الوفيات إلى 2041 حالة وفاة.
بعد تجربتها على نفسه.. مصير مأساوي لصيدلي هندي ابتكر تركيبة للقضاء على كورونا
بعد تجربتها على نفسه.. مصير مأساوي لصيدلي هندي ابتكر تركيبة للقضاء على كورونا
بعد تجربتها على نفسه.. مصير مأساوي لصيدلي هندي ابتكر تركيبة للقضاء على كورونا
بعد تجربتها على نفسه.. مصير مأساوي لصيدلي هندي ابتكر تركيبة للقضاء على كورونا
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