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سيارات

تعرف على سر وضع فورد فضلات الطيور على سياراتها.. صور

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:36 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

يسعى العديد من ملاك السيارات للحفاظ على سياراتهم من التعرض لأى عوامل جوية او مخلفات الطيور اثناء توقف سياراتهم لفترة طويلة للحفاظ على دهانات السيارة لمدة اطول .

ويلجأ البعض الى الغطاء الكامل المصنوع من القماش لتغطية سياراتهم ولكنه شاق ومتعب على العديد منهم لأنه يحتاج الى وضعه وإزالته كل مرة بصعوبة بالاخص اذا كانت صاحبة السيارة سيدة.

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ولكن لحل كل هذه المشاكل تدخل هنا التكنولوجيا المتطورة التى تسعى اليها بعض الشركات ، فتقوم فورد حاليًا باختبار طلاء بعض سياراتها الجديدة وحمايته ضد فضلات الطيور ، وعوضًا عن محاولة اصطياد طيور وانتظار فضلاتها الطبيعية، قررت فورد صنع هذه الفضلات بنفسها في المعمل.

الاختبار ببساطة يُطلق عليه “اختبار فضلات الطيور.. واحدة من المحن التي على نماذج الطلاء المرور بها” حسب تصريح الشركة.. ويتم رش حمض الفوسفوريك مع منظف بالصابون على ألواح الأبواب بالإضافة إلى لقاح صناعي.. مع تسخين هذه التركيبة في أفران لدرجات 60-80 مئوية والنتيجة هي محاكاة تأثير الفضلات الطبيعية.

نتائج الاختبار عادة يتم استخدامها لتحسين الطلاء ودرجات الألوان و الإضافات اللونية المختلفة، ولضمان أن الطبقة الخارجية قادرة على مقاومة هذه الملوثات أيًا كانت ظروف الطقس أو درجة الحرارة.

وبجانب تعريض ألواح الجسم لفضلات طيور صناعية، تقوم فورد بإجراء اختبارات أخرى لظروف الطقس القاسية، مثل درجات حرارة أقل من الصفر أو درجة رطوبة مرتفعة، أو تلوث من الوقود أو الأملاح، كما أن أحد الاختبارات يشمل تعريض الطلاء لأشعة فوق بنفسجية بدون توقف لـ 250 يوم في المعمل لاختبار تفاعل الطلاء تحت الشمس باستمرار في أكثر منطقة مضيئة نظريًا على كوكب الأرض.

تعرف على سر وضع فورد فضلات الطيور على سياراتها.. صور
تعرف على سر وضع فورد فضلات الطيور على سياراتها.. صور
تعرف على سر وضع فورد فضلات الطيور على سياراتها.. صور
تعرف على سر وضع فورد فضلات الطيور على سياراتها.. صور
تعرف على سر وضع فورد فضلات الطيور على سياراتها.. صور
تعرف على سر وضع فورد فضلات الطيور على سياراتها.. صور
تعرف على سر وضع فورد فضلات الطيور على سياراتها.. صور
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