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سيارات

احذر التدخين داخل سيارتك

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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أماني نوار
التدخين داخل السيارة من أكثر العادات السيئة التي يقوم بها قائدي السيارات والمضرة جدا بالصحة للسائق.

ولا تقتصر مشاكل التدخين على صحة الانسان فيط بل يمكن أن يحدث التدخين أضرار بسيارتك  كالرماد المتطاير الرماد باستمرار.

كما أن للتدخين اضرار داخل السيارة في حال وجود أطفال وذلك لضعف مناعتهم وصغر الرئة مما يعرضهم لمشاكل صحية عديدة.

كما أشارت دراسة إنجليزية جامعة " ليستر " أن تدخين 15 سيجارة لأكثر من ساعة في سيارة مغلقة يمكن  أن يتسبب فقدان الوعي.

كما توجه العديد من قائدي السيارات إلى استخدام السجائر الالكترونية بدلا من السجائر العادية معتقدين أنه لا توجد خطورة منها.

كما أن تدخين السجائر الالكترونية يسبب عنه سحابة من الدخان فيسبب أضرار غير معروفة حتى الآن كما سيحدث ضررا لايختلف عن ضرر السجائر العادية .

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وتسبب أيضا سحابة تؤدي إلى إضعاف رؤيتك أثناء القيادة لان كثافة الدخان الناتج من السيجارة اكبر من سحاب السيجارة العادية  مما يدمر صحة  قائد السيارة.
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