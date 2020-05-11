الإمارات تفتح صالات عرض السيارات

أعلنت شركة المشروعات التجارية وهي الموزع الحصري لسيارات كرايسلر ودود في الإمارات العربية المتحدة وسيارات عن إعادة افتتاح صالات العرض الخاصة بها وذلك لاستقبال العملاء الراغبين بشراء سيارات جديدة.





ومن المفترض أن تفتح الصالات أمام العملاء في جميع الإمارات من يوم السبت إلى الخميس من الساعة 10 ص حتى 9:30 ويوم الجمعة بين الساعة 4:30 حتى 9:30 في دبي فقط .

كما أن شركة المشروعات التجارية أعلنت انها ستقدم برنامج تعقيم شامل لجميع السيارات المعتمدة في مراكز خدمات ما بعد البيع بما يتفق مع توجيهات هيئة الصحة بدبي .

وستعزز شركات المشروعات التجارية محفظة عروضها للعملاء الراغبين بشراء سيارتهم من المنزل وذلك من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخيارات والخدمات التي تضمن للعملاء التفاعل مع ممثلي صلات الشركة بمنتهي الأمان والسهولة.

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كما يتضمن ذلك خدمة التواصل المباشر المتاحة للعملاء عبر الانترنت على مدار الايام الأسبوع من أجل عرض اسئلتهم واستفسارتهم حول جميع الخدمات والمنتجات.