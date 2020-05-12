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فن

غادة عبد الرازق تواصل البحث عن ابنتها مع البزاوي.. وطاهرة توثق علاقتها المحرمة مع لطفي بفيديو .. ومي الغيطي تدخل دائرة الإنتقام بالتقرب لـ شاهين .. أبرز مشاهد الحلقة الـ١٧ من سلطانة المعز.. صور

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:21 ص
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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محمد صبحى
تواصل الفنانة غادة عبد الرازق "سلطانة" في أحداث الحلقة الـ ١٧ من مسلسل "سلطانة المعز" رحلة البحث عن ابنتها "ضي" بمشاركة محمود البزاوي"حمدي" حيث اكتشفا أماكن تحركها عن طريق كارد المشتريات البنكي لها وكان بصحبتها كريم الأبنودي"يوسف" وتبين شرائهما لاثاث منزلي وهو ما زاد من شكوك "سلطانة" حول انحراف ابنتها كما ردد أهل منطقتها.

كما كشفت "سلطانة" لـ"حمدي" عدم قدرتها من تبرئة نفسها امام والدتها تهاني راشد "فاطمة" خوفا عليها من عدم تحمل رؤية محمود عبد المغني "نعيم" قاتل ابنها "سلام" ينعم بخيرها داخل منزلها وهو ما قد يودي بحياتها. 

وظهرت الفنانة المغربية "طاهرة " وهي تشاهد أحد الفيديوهات على موبايلها، حيث فوجئ شقيقها محمد شاهين "شمس" بأن الشخص الموجود بالفيديو هو محمد لطفي"خزاعة "وهو ما يعني أنها قامت بتصوير العلاقة المحرمة التي نشأت بينهما .. وعندما عاتبها شقيقها لأنه ليس من مستواها .. أخبرته بإعجابها بخفة ظل "خزاعة" وأنها يجب أن تستغله لصالحهم. 

من جانبه أبدي شاهين "شمس" إعجابه بـ مي الغيطي "ورد" أرملة "سلام " رغم يقينه بأنها تحاول استدراجه .. وهو ما أخبرت به "ورد" لـ"سلطانة" لاستغلال إعجابه بها للانتقام من قتلة "سلام" مع إعتراض وخوف مع "سلطانة" عليها .

وتخلل مشاهد الحلقة قيام طاهرة "سيدرا" بغناء مقطع من أغنية "غريب الدار" بمشاركة منشد تواشيح شارع المعز الشيخ "إيهاب" .. وهما ما استغله المخرج محمد بكير كموسيقي تصويره للمشهد كاسقاط عن سلب "نعيم" لممتلكات "سلطانة" .

كما ظهر محمد لطفي "خزاعة" بالاهتمام بمظهره بشكل كوميدي خاصه بعد علاقته بـ "سيدرا" حيث كان يقوم بتصفيف صلعته ب "مشط" .. وهو ما أثار سخرية متبادلة بينه وبين والدته "كاريتا".

واختتمت الحلقة بتصنت "نعيم" علي حوار بين "سلطانة" و"حمدي" تكشف فيه عن اهتمامها الأول بايجاد ابنتها "ضي" ثم التفرغ ل"نعيم" الذي بادر بعد سماعه لهما بالاتصال ب "خزاعة".

ويصف عدد كبير من الجمهور علي مواقع التواصل الاجتماعي الملحمة الدرامية الشعبية لـ "سلطانة المعز" بأنها تجسيد مصغر لمصر من خلال شارع المعز احد اعرق شوارع مصر القديمة والذي يضم مختلف الطوائف من ابناء مصر الخيرين والمتمثل في رموز مثل "سلطانة" و"سلام" والمقربين لهم وبين و"نعيم" واخوته القادمين من الخارج من أجل السيطرة علي "شارع المعز" المنطقة الأثرية واغراء اهلها بالمال والجنس من اجل التمكن من التنقيب عن الآثار وسرقتها بالإضافة الي مخططاتهم الاجرامية بالاتجار في الأعضاء البشرية وتكوينهم لعصابات مسلحة تجري على جزء اخر من مصر وهو سيناء. 

"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور احداثها في إطار إجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني،تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، طاهرة،دينا ،محمد لطفي ، محمود البزاوي،وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس.. ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير .

ويعرض مسلسل سلطانة المعز على قناة النهار الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 2:30 فجرًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 3 عصرًا، كما يعرض على قناة art حكايات الساعة 8 مساءً.
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