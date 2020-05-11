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ثقافة

كتبنا تعلن عن الفائزين في مسابقتها الأدبية للقصص القصيرة 2020

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:15 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تحتفل منصة كتبنا بمجوعة من الكتاب الموهوبين الفائزين في مسابقة كتبنا الأدبية، لتقديمهم مجموعة من أجمل وأفضل القصص القصيرة، ايمانأ منها بالجيل الصاعد وتسليطها الضوء على الأقلام الواعدة وإعطائهم فرصة لتوافر أعمالهم إلكترونيا وورقيًا.

تم اختيار عشرين قاصا وقاصة من بين مئات المتقدمين للمسابقة، ومن الأعمال الفائزة:

البرزخ – محمد رفعت أبو الفتوح، دموع الشياطين – ياسمين البطل، أشطورة الروين – روان أحمد شحاتة، المجلس الحاكم – أحمد محمد حسن، الأستاذ – أحمد محمد عادل، ضباب -  عصام عبدالفتاح الزيات، روبابكيا  – تقى محمد نوار، قصة اللقاء – عالية عبداللطيف البيلي، لعبة الموت -  أمونيوس سعد فهمي، ضباب – عصام عبدالفتاح الزيات، الثقب

واحتفلت منصة "كتبنا" في عيد ميلادها الخامس 23ابريل 2020 مع عشرات المؤلفين، بمرور 5 سنوات من الإنجازات، قامت فيهم بنشر 750 كتابا إلكترونيا و800 كتاب ورقي، ويتابعها 330 ألف شخص على "السوشيال ميديا" من جميع أنحاء العالم العربي.

وبدأت مؤخرًا في تقديم خدمة الكتب الصوتية لإتاحة تحويل الكتاب المقروء إلى مسموع، بحيث تصل به لفئة جديدة من المهتمين.

كما أطلقت نسخة جديدة من الموقع والتطبيق بواجهة استخدام أفضل وأيسر.
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