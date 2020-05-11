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فن

موجز السوشيال ميديا: أحمد سعد يحمس جمهوره لأحدث أعماله مع حسن شاكوش.. الفتوة يتصدر تريند تويتر.. ويسرا تنشر احدث لقاء تليفزيوني لها عبر سكايب

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:16 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


نشر الفنان احمد سعد فيديو جديد له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ويظهر في الفيديو ويظهر في الفيديو اللقاء الكامل الذي قام به احمد سعد  مع برنامج تريندنج المذاع عبر قنوات mbc.



نشر الفنان كريم فهمى صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وعرض فى الصورة مشهد من مشاهده فى مسلسل " و نحب تانى ليه" برفقة ياسمين عبد العزيز و الذى يعرض فى شهر رمضان المبارك.



نشرت الفنانة القديرة يسرا فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
ويظهر في الفيديو اللقاء الكامل للمداخلة التي قامت بها يسرا لايف عبر "سكايب" مع برنامج تريندنج المذاع عبر قنوات mbc.



تصدر #الفتوه موقع التواصل الاجتماعى تويتر وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الهاشتاج.



نشر عمر كمال مطرب المهرجانات صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
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