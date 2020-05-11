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رياضة

الجمل: فزنا على الشرقية رغم الصيام.. وأفضل البط والملوخية في الإفطار

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:12 ص
أيمن الجمل
أيمن الجمل
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رباب الهوارى
كشف أيمن الجمل لاعب الإسماعيلي الأسبق، ومدرب فريق تليفونات بني سويف، ونادي الزرقا، ونادي دكرنس السابق، عن الطقوس اليومية بالنسبة له خلال شهر رمضان الكريم.

وعن أغرب مواقفه خلال شهر رمضان، قال أيمن الجمل، انه أثناء فترة تواجده كلاعب بالنادي الأسماعيلي، وأثناء لقاء الأسماعيلي ونادي الشرقيه وتعذر تواجد فندق لاقامة الفريق ، اضطر المسئولون عن الفريق للسفر يوم المباراه واللعب عصرا ولكن استطعنا تحقيق الفوز بثلاثية.

واضاف باننا تعرضنا للعديد من المواقف بشهر رمضان سواء مع نادي الاسماعيلي او بمنتخب مصر وقمنا بالاصرار علي مواصله الصيام وعدم الافطار .

وبسؤاله عن الأكلات المفضلة بالنسبة له بشهر رمضان أكد "الجمل " أن المحاشي والملوخيه واللحمه والبط بجانب عشقه للاسماك، هى الأكلات المفضلة بالنسبة له على الفطار، أما عن السحور فالطبق الأساسى الفول والزبادى والجبن.

وأضاف "أيمن الجمل" عن طقوسه لأداء صلاة التراويح بشهر رمضان أنه في السابق كان يفضل صلاة التروايح بالمسجد، ولكن مع الظروف الحالية مع انتشار فيروس كورونا المستجد وقرار الدولة بغلق المساجد فيؤدي صلاة التراويح بالمنزل بصحبة زوجته وأولاده.

وأضاف بأن من أهم طقوسه بشهر رمضان التجمع مع الأولاد بمنزل والدته والافطار بأول أيام رمضان.

وأشار إلي انه يفضل الجلوس بالمنزل ومشاهدة برنامج رامز مع الأسره، مع تناول الحلويات الشرقيه.

وأضاف بأنه يفضل قضاء عيد الفطر المبارك مع الأسرة والوالدة ،والافطار عقب صلاه العيد بالفول والفلافل.

وأختتم حديثه بتمنى زوال الغمه والشفاء العاجل للمصابين ،وقدم الشكر لجيش مصر الابيض علي الجهود المبذولة خلال هذه الفتره وجيش مصر الاعظم، مع الدعاء بعوده النشاط الرياضي مع ايجاد حلول لذلك.
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