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أخبار العالم

اليابان تستعد لاتخاذ خطوات إضافية لتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:03 ص
اليابان تستعد لاتخاذ
اليابان تستعد لاتخاذ خطوات إضافية لتخفيف الألم الاقتصادي الن
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دعاء أبوهشيمة
أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الاثنين، أن الحكومة مستعدة لاتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف الألم الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، الناطقة بالانجليزية، سأل أحد أعضاء المعارضة اليابانية رئيس الوزراء، عما إذا كانت الحكومة ستضع ميزانية تكميلية ثانية لتمويل الخطوات الإضافية لمكافحة التداعيات الاقتصادية للوباء.

وأجاب آبي، أمام البرلمان: "إذا قررنا أن هناك حاجة إلى خطوات إضافية، فسنتخذ إجراءات جريئة وفي الوقت المناسب".

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وقد سجلت اليابان اليوم، الاثنين، 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة غلى 8 حالات وفاة.

وحتى الآن، بلغ إجمالي عدد إصابات الفيروس المستجد في البلاد 16510 حالة و634 وفاة؛ من بينهم 712 إصابة و13 وفاة على متن السفينة "دايموند".
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