طلاب أولى ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء الرياضيات من المنازل

دخل منذ قليل طلاب الصف الاول الثانوي في 14 محافظة على منصة الامتحان لاداء امتحان الرياضيات إلكترونيا من المنازل





ويتواجد الآن على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا طلاب المحافظات التالية:





القاهرة

الجيزة

الإسكندرية

أسيوط

كفر الشيخ

قنا

الفيوم

دمياط

الإسماعيلية

أسوان

بورسعيد

شمال سيناء

الوادي الجديد

جنوب سيناء





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أما المجموعة الثانية من الطلاب فمن القرر أن يدخلوا على منصة الامتحان في الفترة المسائية خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا ، تشمل هذه المجموعة طلاب محافظات:

الشرقية

الدقهلية

القليوبية

الغربية

المنوفية

البحيرة

المنيا

سوهاج

بني سويف

الأقصر

السويس

البحر الأحمر

مطروح





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ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.



