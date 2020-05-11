الجيش الفنزويلي يعتقل ثمانية مرتزقة تسللوا للبلاد بهدف الإطاحة بالحكومة واغتيال مادورو

أعلنت قيادة الجيش الفنزويلي، اعتقال ثمانية مرتزقة من الذين تسللوا إلى البلاد من كولومبيا، بهدف الإطاحة بالحكومة واغتيال الرئيس نيكولاس مادورو.





وذكرت القيادة ، في تغريدة لها على تويتر، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الاثنين/، أن الوحدات البحرية تمكنت من اكتشاف واحتجاز ثمانية إرهابيين من المرتزقة، موضحة أنه تم حتى الآن، اعتقال ما مجموعه 45 مشاركا في "محاولة الغزو، ومن بين المعتقلين مواطنان أمريكيان، تم عرض وثائقهما الرسمية على شاشة التلفزيون الفنزويلي، وهما لوك ألكسندر دينمان وأيران بيري.





وكانت القوات المسلحة الوطنية الفنزويلية أعلنت -في وقت سابق- الكشف عن ثلاثة قوارب تابعة للبحرية الكولومبية تحمل أسلحة وهي راسية على الشاطئ الفنزويلي.



