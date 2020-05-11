بلسم ومعجون أسنان..نظف سيارتك باستخدام المواد المنزلية

تعتبر العناية بالسيارة من الأشياء العامة التي تحافظ على جمالها ولمعانها لكي تبدو بمظهر براق وجميل ولدى بعض قائدي السيارات بعض المعتقدات حول استخدام المواد المنزلية للعناية بالسيارة مثل بلسم الشعر والقهوة ومعجون الأسنان .

ولكي تقوم بطريقة التنظيف جيدا عن طريق البلسم يجب اختيار مكان مظلل لتنظيف السيارة لأن أشعة الشمس ستعمل على جفاف البلسم بصورة سريعة مما يؤدي إلى عدم الأستفادة الكاملة منه .





قم بإضافة سائل غسيل السيارة على دلو مملوء بالمياه ، ومن ثم استخدم قطعة قماش ناعمة والمياه التي أعددتها ثم قم بوضع مايعادل كوبين من الماء في الدلو ، وأضف نصف كوب من بلسم الشعر فيه وإبدأ في استخدام قطعة قماشية لتلميع سيارتك، ثم اشطف سيارتك جيدًا بالماء النظيف وقم بتجفيفها بقطعة قماش جافة، في النهاية ستجد سيارتك تلمع بطريقة مدهشة.