بلسم ومعجون أسنان..نظف سيارتك باستخدام المواد المنزلية

تعتبر العناية بالسيارة من الأشياء العامة التي تحافظ على جمالها ولمعانها لكي تبدو بمظهر براق وجميل ولدى بعض قائدي السيارات بعض المعتقدات حول استخدام المواد المنزلية للعناية بالسيارة مثل بلسم الشعر والقهوة ومعجون الأسنان .
يمكنك ان تستخدم حبوب أو مسحوق القهوة فانها تساعد بالفعل على إزالة الرائحة الكريهة من السيارة والناجمة عن راحة التدخين والرطوبة دون أن تترك أثر .
أما بالنسبة للزجاج فيمكنك استخدام الكحول لانه يساهم في لمعان زجاج السيارة لفترة طويلة ، ولا يقتصر الأمر على الكحول فقط حيث يمكن استخدام معجون الاسنان في تنظيف المصابيح على الرغم أنه يسبب بعض الضرر في المصابيح مع مرور الوقت .
كما أكد أحد الخبراء في عالم السيارات أ ن استخدام اسبراي تنظيفالأفران في تنظيف الإطارات وذلك لأحتوائه على مواد كيمائية وكذلك لطلاء السيارة في حال ملامسته .
واضاف خبراء السيارات أن استخدام ورق الجرائد يساهم أيضا في لمعان زجاج السيارة على عكس المعروف ان حبر الجرائد تعيق الرؤية ليلاد على الزجاج.
كما أكد الخبراء ان بلسم الشعر من الأدوات المنزلية في نظافة السيارة وأناقتها ولمعانها لانه يحتوي على مادتي اللانولين والسيليكون وهي مواد تجعل الشعر لامع كما أن هذه المواد ستجعل سيارتك لامعه
ولكي تقوم بطريقة التنظيف جيدا عن طريق البلسم يجب اختيار مكان مظلل لتنظيف السيارة لأن أشعة الشمس ستعمل على جفاف البلسم بصورة سريعة مما يؤدي إلى عدم الأستفادة الكاملة منه .
قم بإضافة سائل غسيل السيارة على دلو مملوء بالمياه ، ومن ثم استخدم قطعة قماش ناعمة والمياه التي أعددتها ثم قم بوضع مايعادل كوبين من الماء في الدلو ، وأضف نصف كوب من بلسم الشعر فيه وإبدأ في استخدام قطعة قماشية لتلميع سيارتك، ثم اشطف سيارتك جيدًا بالماء النظيف وقم بتجفيفها بقطعة قماش جافة، في النهاية ستجد سيارتك تلمع بطريقة مدهشة.
أما بالنسبة لمساحات السيارة فيمكنك استخدام الكحول الأحمر لتلميع المساحات بفوطة صغيرة واضافة الكحول مع الماء وتنظيفها من الداخل إلى الخارج فهو يساعد على ازالة الاوساخ .