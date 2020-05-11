مقتل أكثر من 100 من مسلحي طالبان في عملية استمرت 16 يوما جنوب أفغانستان

قتلت القوات الأفغانية أكثر من مائة من مسلحي طالبان وذلك خلال عملية استغرقت 16 يوما وانتهت مساء أمس الأول السبت في إقليم غازني جنوب البلاد.

وقال فيلق /ثاندر 203/ في بيان له إن العملية بين فيلق 3 و(2) تم شنها على مشارف غازني ومقاطعة أندار.

وأضاف البيان -الذي نقلته وكالة خاما برس الأفغانية اليوم الاثنين- أن القوات الأفغانية شنت العملية لتطهير الطريق السريع لثاني من عناصر طالبان.

وأوضح البيان أن قوات الأمن قتلت أكثر من مائة من مسلحي طالبان وأصابت أكثر من 30 آخرين خلال العملية.

وفقد اثنان من قوات الأمن أرواحهما خلال العملية بينما أصيب خمسة آخرون، بحسب البيان.

من جانبها لم تعلق حركة طالبان حتى الآن على هذا التقرير.



