التخطيط :الانتهاء من 25 ألف مشروع بـ 4 تريليونات جنيه حتى يونيو المقبل







وفي إطار اهتمام الدولة بتحقيق وفي إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة في الصعيد والمحافظات الحدودية أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن عدد المشروعات المنتهية والجارية في محافظات الصعيد يبلغ 4446 مشروع، بتكلفة كلية حوالي 296 مليار جنيه، منها 2343 مشروع تم الانتهاء منها، بتكلفة حوالي 51 مليار جنيه، بالإضافة إلى 1498مشروع في المحافظات الحدودية، بتكلفة 182 مليار جنيه، منها 658 مشروع منتهي، بتكلفة 18 مليار جنيه.



وأوضح تقرير وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع البترول والثروة المعدنية يتصدر باقي قطاعات الدولة، بعدد مشروعات منتهية وجارية 326 مشروع، بتكلفة كلية 1.1 تريليون جنيه، منها 97 مشروع تم الإنتهاء من تنفيذها، بتكلفة 1 تريليون جنيه، فضلًا عن 229 مشروعًا جاري تنفيذها، بتكلفة أكثر من 47 مليار جنيه، خلال العام المالي 20/2021.



وفيما يتعلق بقطاع وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ، أشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 538 مشروع، بتكلفة 387 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 43 مشروع، بتكلفة تزيد عن 88 مليار جنيه، وفي قطاع الإسكان والمرافق وتطوير العشوائيات، تم الانتهاء من تنفيذ 1426 مشروع، بتكلفة حوالي 208 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 3696 مشروع، بتكلفة 830 مليار جنيه.



ولفت التقرير إلى مشروعات ولفت التقرير إلى مشروعات قطاع النقل حيث تم الإنتهاء من 531 مشروع، بتكلفة حوالي 175 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 146 مشروع، بتكلفة 478 مليار جنيه، وفي قطاع التجارة والصناعة، تم الانتهاء من 146 مشروع، بتكلفة حوالي 29 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 61 مشروع، بتكلفة 13.5 مليار جنيه.



وحول قطاعي وحول قطاعي الصحة والتعليم ، تضمن التقرير أنه تم الانتهاء من 4660 مشروع، بتكلفة 46 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 846 مشروع، بتكلفة 100 مليار جنيه، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تم الانتهاء من 200 مشروع بتكلفة حوالي 9 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 521 مشروع، بتكلفة كلية 55 مليار جنيه.



وبخصوص قطاعي الري والزراعة، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1314 مشروع، بتكلفة إجمالية حوالي 38 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 338 مشروع، بتكلفة حوالي 75 مليار جنيه.



وحول التوزيع الجغرافي، للمشروعات المنتهية والجاري تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021 ، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تصدر محافظة بورسعيد، باقي محافظات الجمهورية، بعدد مشروعات 270 مشروع، بتكلفة 357 مليار جنيه، تليها محافظة القاهرة، بعدد مشروعات ١٢٠٤ مشروع، بتكلفة كلية حوالي 343 مليار جنيه، ومحافظة الجيزة، بعدد ٦٨٥ مشروع، بتكلفة 242 مليار جنيه، ومحافظة الإسكندرية بعدد 410 مشروع، بتكلفة 134 مليار جنيه.



