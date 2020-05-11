محافظ الدقهلية: 145 ألف طن إجمالي الكميات الموردة من القمح حتى اليوم

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين، عن توريد ما يقرب من ١٤٥ ألف طن من محصول القمح المحلى للشون والصوامع بنطاق المحافظة، حتى الآن، وذلك منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضى.





وأكد المحافظ أنه يتابع شخصيا وعلى مدار الساعة خلال اليوم أعمال التوريد بكافة الشون والصوامع بنطاق المحافظة، وحل المشكلات الطارئة فورا تيسيرا على الموردين.





وأشار المحافظ إلى أنه تم إعداد مجموعة الشون والصوامع من خلال الوحدات المحلية التى فى نطاقها هذه الشون والصوامع ومن هذه الشون ما هو تابع لشركة مطاحن شرق الدلتا، شون البنك الزراعي المصرى وصوامع الشركة المصرية القابضة والشركة العامة للصوامع والتخزين.





ونوه المحافظ إلى أن الكميات المستهدف توريدها هذا العام تصل إلى ٢٢٥ ألف طن مضيفا أنه تم تشكيل غرف عمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء تتابع بانتظام عمليات التوريد وفى تواصل مستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة .





ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال لجان المرور والمتابعة لأعمال التوريد والتعامل مع ايه مستجدات طارئة فورا .