AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير: مشروعات التطوير أنقذت مصر من حدوث أزمة فى استخدام الإنترنت

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:03 ص
مسئول بالاتصالات:
مسئول بالاتصالات: يكشف عن مستوى الاحمال على الانترنت
Advertisements
فرح علاء الخولي

قال الدكتور خالد شريف، عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين بجهاز تنظيم الاتصالات، إنه بدأ الاعتماد والتحميل بشكل كبير على شبكات الإنترنت من بداية العاصفة والأمطار الشديدة التي تعرضت لها البلاد في بداية مارس الماضي.

وتابع الدكتور خالد شريف، في مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه بالرغم من أن التحميل الزائد على شبكة الإنترنت حدث بشكل فجائي غير مسبوق و كانت الشبكات صامدة ولكن حدث بطء نسبي في سرعة التحميل.

وأضاف خالد شريف، أن مشكلة الإنترنت في ظل مواجهة العالم كله لأزمة فيروس كورونا أصبحت أزمة أخرى تحاول الحكومات السيطرة عليها لتوفير خدمة الانترنت للمواطنين بسهولة.

وأشار إلى أن أداء شبكة الاتصالات مشرف جدًا حتى الآن، موضحًا أن ما تم بذله من جهود لتطوير الشبكة أحدث فارقا كبيرا وساعد على رفع كفاءة الشبكة بمختلف درجاتها.

وأكد على أن هناك استقرارا كبيرا في شبكة الإنترنت المحدثة والمطورة، وأننا لا نواجه اي أزمة تتعلق بسرعة التحميل أو كفاءة الإنترنت وأن الشبكة تصل في فترات لتحميل 100% لكثافة الدخول عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتصالات: 10 جيجا انترنت و٣٠٠٠ دقيقة مجانا من جميع الشبكات هديتنا لأطباء وتمريض كورونا.. فيديو

الاتصالات: نعمل على رفع كفاءة الإنترنت الفترة المقبلة.. فيديو

6 نصائح للتعامل مع بطء الإنترنت أثناء العمل من المنزل

وزير الاتصالات: بطء الإنترنت مشكلة عالمية وليست محلية

لماذا ظهر بطء شبكة الإنترنت مؤخرًا.. وزير الاتصالات يرد

وزير الاتصالات يكشف سبب بطء الإنترنت..فيديو

ترشيحاتنا

أزمة كورونا منعتها من زيارته.. حيلة ذكية من مسنة لرؤية حفيدها.. شاهد

رعشة شفايفك روعة.. مي عمر ترد على أحد متابعيها

بسبب كورونا.. تبادل الاتهامات بين الخبراء عن انتشار الفيروس طبيعيا أم بشريًا

أهم الأخبار ليلا.. مستشار الرئيس: قد نضطر إلى الحظر الشامل..السعودية تعلن قرارات عاجلة لحماية الاقتصاد من كورونا

بدون تكاليف.. طريقة للتخلص من الذباب بمكونات منزلية

الإمارات تعلن إجازة عيد الفطر من 29 رمضان حتى 3 شوال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنقذت مريضا بدون معدات الوقاية.. كورونا ينهي حياة ممرضة شجاعة

هل ينتقل فيروس كورونا في المطاعم .. دراسة صينية تجيب

أزمة كورونا منعتها من زيارته.. حيلة ذكية من مسنة لرؤية حفيدها.. شاهد