خبير: مشروعات التطوير أنقذت مصر من حدوث أزمة فى استخدام الإنترنت

قال الدكتور خالد شريف، عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين بجهاز تنظيم الاتصالات، إنه بدأ الاعتماد والتحميل بشكل كبير على شبكات الإنترنت من بداية العاصفة والأمطار الشديدة التي تعرضت لها البلاد في بداية مارس الماضي.

وتابع الدكتور خالد شريف، في مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه بالرغم من أن التحميل الزائد على شبكة الإنترنت حدث بشكل فجائي غير مسبوق و كانت الشبكات صامدة ولكن حدث بطء نسبي في سرعة التحميل.

وأضاف خالد شريف، أن مشكلة الإنترنت في ظل مواجهة العالم كله لأزمة فيروس كورونا أصبحت أزمة أخرى تحاول الحكومات السيطرة عليها لتوفير خدمة الانترنت للمواطنين بسهولة.

وأشار إلى أن أداء شبكة الاتصالات مشرف جدًا حتى الآن، موضحًا أن ما تم بذله من جهود لتطوير الشبكة أحدث فارقا كبيرا وساعد على رفع كفاءة الشبكة بمختلف درجاتها.

وأكد على أن هناك استقرارا كبيرا في شبكة الإنترنت المحدثة والمطورة، وأننا لا نواجه اي أزمة تتعلق بسرعة التحميل أو كفاءة الإنترنت وأن الشبكة تصل في فترات لتحميل 100% لكثافة الدخول عليها.