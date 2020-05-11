طلاب موسيقية حلوان يقدمون موشح "يا غريب الدار" أون لاين

دعمًا لحملة خليك بالبيت لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قدم اساتذة وطلاب كلية التربية الموسيقية بـ جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد الكلية مقطوعة موسيقية إبداعية لموشح " ياغريب الدار"، وذلك ايمانا باهمية الموسيقى كلغة عالمية ونتاج لثقافات مختلفة .





وأدت فرقة " محمد عبد الوهاب " اساتذة وطلاب الكلية المقطوعة الموسيقية من المنزل أون لاين وهى موشح " يا غريب الدار "





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يأتي ذلك في رسالة يؤكدون فيها على أنه لا حدود ولا قيود للإبداع، والموشح من ألحان المبدع "فؤاد عبد المجيد"، كلمات "نور ثابت"، توزيع "عبد الحليم نويرة "، توزيع غنائي وتدريب وإعداد وهندسة صوتية " دكتور أحمد عبد الشافي".





وقد اشترك فى العمل من الفرقة الموسيقية: د. إيناس عبد الوهاب، د. علاء عبد السلام، د محمد حمدي، م.م محمد مصطفى، عبد الرحمن عثمان، شادي شفيق، عمرو النحال، إسلام جمال، أحمد عبد العال، مصطفى عبد اللطيف، محمود صلاح، هالة هاشم، وليد رضا، محمد السيد، رنيم مقلد.





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