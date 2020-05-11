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أخبار البلد

بـ 4000 منفذ بريد.. اليوم استكمال صرف الدفعة الاولى للمتخلفين عن منحة الـ500 جنيه

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:16 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
بدأت وزارة القوى العاملة صباح اليوم الاثنين  بدء استكمال صرف الدفعة الأولي للمتخلفين عن الصرف من منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال 4000 منفذ لهيئة البريد، و600 مدرسة بجميع المحافظات.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، استمرار صرف الدفعة الأولي للمتخلفين عن الصرف حتي 14 مايو الجاري، مشيرًا إلي أن فروع البنك الزراعي المصري انتهت أمس الأحد من صرف نفس الدفعة.

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وقال الوزير : إن اجمالي من قام بالصرف من الدفعة الأولي من خلال منافذ البريد ، وفروع البنك الزراعي ، وعن طريق شركات المحمول وبنكي الأهلي ومصر وصل  حتي الآن إلي مليون و300 ألف ، و156 مستحقًا ، وباقي 737 ألفا و168 مستحقا ، سيتم الصرف لهم حتي 14 مايو الجاري وذلك من إجمالي المستحقين البالغ 2 مليون ، و37 ألفا ، و324 مستحقًا الذي تم تدقيق بياناتهم من ما يقرب من 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الالكترونية  لوزارة القوي العاملة خلال الفترة التي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الوزارة المختصة بذلك .

وأوضح الوزير : إنه بالنسبة لموعد صرف الدفعة الثانية من المنحة التي سيكون بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي فروع البنك الزراعي المصري، سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق قبل عيد الفطر المبارك .
 
 
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