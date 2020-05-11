بريطانيا تمدد الحظر.. ودول أوروبية تخفف قيود الحجر الصحي "فيديو"

عرضت فضائية "يورو نيوز" تقريرًا عن تخفيف دول أوروبية للحظر الصحي، وتمديد بريطانيا له حتى الشهر المقبل، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





ووفقًا للتقرير، يستعيد عشرات الملايين من الأشخاص في فرنسا وإسبانيا اليوم الإثنين، حرية جزئية مع رفع الكثير من القيود التي فرضت لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد. في المقابل، تمدد المملكة المتحدة العزل حتى الأول من يونيو على الأقل، في وقت ترتفع فيه الخشية من عودة انتشار الوباء مع تسجيل بؤر جديدة كما في سيول.





في فرنسا، يبدو أن العزل الحازم وغير المسبوق الذي فرض على السكان منذ 17 مارس بدأ يؤتي ثماره، فقد انخفضت الحصيلة اليومية للوفيات مساء الأحد حتى 70 حالةً، العدد الأدنى حتى الآن. لكن مع حصيلة وفيات إجمالية تفوق 26 ألفًا وهي من بين الأعلى في العالم، ودعا المسؤولون الفرنسيون إلى الحذر مع استعداد ملايين الفرنسيين إلى الخروج من بيوتهم والعودة إلى أعمالهم من أجل تنشيط الاقتصاد المشلول تقريبًا منذ شهرين.





أما في إسبانيا وبهدف الحد من مخاطر تفشي الفيروس، سيجري رفع العزل عن جزء من البلاد فقط. وتبقى معظم المدن الكبرى مثل مدريد وبرشلونة، خاضعة لقيود صارمة. وخلال الساعات الـ24 الأخيرة، سجلت إسبانيا 143 وفاة في أدنى حصيلة يومية لها منذ 18 مارس، مع إجمالي يتجاوز 26 ألفًا أيضًا وهو من بين الأعلى في العالم.





وأعلن رئيس الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس أنه يأمل استئناف البطولة في 12 مايو، رغم الإعلان مساء الأحد عن تسجيل إصابات في أوساط اللاعبين. وفي وقت تسعى فيه كرة القدم الأوروبية لاستئناف نشاطها بعد أشهر من التوقف، تكشف الفحوص إصابات في أوساط الكثير من النوادي.





بينما في المملكة المتحدة التي تسجل أعلى عدد وفيات بـ32 ألفًا بعد الولايات المتحدة يبقى الوضع مثيرًا للقلق.







وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس الأحد عن تمديد العزل الذي فرض في 23 مارس حتى الأول من يونيو. وقدم جونسون خطة رفع تدريجي للعزل، مع أمل فتح المحلات والمدارس مطلع يونيو.





وفي الأثناء، تريد الحكومة البريطانية فرض فترة حجر إلزامية على الواصلين إلى المملكة المتحدة جوا.