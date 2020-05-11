صحف السعودية اليوم: إجراءات إضافية لمواجهة الآثار الاقتصادية لكورونا.. إصابات العالم بالفيروس تتجاوز 4.2 مليون.. والحياة تعود بحذر إلى عدة دول أوروبية

خادم الحرمين يوجه بصرف 1،850 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

إصابات كورونا في المملكة تصل إلى 39.048 حالة

إيقاف بدل غلاء المعيشة .. ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% تونس تعلن صفر اصابات بكورونا

الإمارات ترفض خطة إسرائيل لضم الضفة

مدمرة إيرانية تقصف بارجة إيرانية .. و19 قتيلًا و15 جريحًا حصيلة الحادث

جونسون: لن تلغى إجراءات العزل العام لكن سنبدأ تخفيف بعض الإجراءات تدريجيا









تناولت الصحف السعودية، اليوم الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، سلطت صحيفة سبق الضوء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بصرف 850ر1 مليار ريال ( مليار وثمانمائة وخمسين مليون ريال، معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي ) بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة.









أشارت صحيفة عكاظ إلى اعلان وزارة الصحة أمس الأحد، تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، فيما تم تسجيل 7 حالات وفاة، و1313 حالة تعافٍ إضافية.





ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 39.048 حالة و246 وفاة منذ بدء ظهور الحالات في المملكة وحتى اليوم.





وقد أفادت صحيفة الرياض بتراجع أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين حيث ألقت المخاوف من تخمة كؤود وعتمة اقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا بظلالها على الدعم الصادر عن تخفيضات المعروض التي يباشرها بعض أكبر المنتجين في العالم.





وأوضحت صحيفة الشرق الأوسط أن وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان على أهمية الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة لذا قررا إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءًا من شهر (يونيو) لعام (2020م)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءًا من الأول من شهر (يوليو) لعام (2020م).













عربيا وإقليميا، قالت صحيفة عكاظ إن الإمارات رفضت ما تضمنه برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة من خطط وإجراءات لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.





وحذرت من أن هذه الخطوة الأحادية الجانب غير قانونية وتقوض فرص السلام وتتعارض مع جهود المجتمع الدولي للوصول إلى حل سياسي دائم.





وأفادت صحيفة الرياض بتسجيل وزارة الصحة العمانية (174) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد 19وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (3573) حالة، وعدد الوفيات (17) وتود الوزارة التأكيد بأن (1211) حالة قد تماثلت للشفاء.





أشارت صحيفة سبق إلى اعلان وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين: إن البلاد لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ مطلع مارس الماضي؛ بينما تستعد الحكومة لمزيد من تخفيف القيود يوم الاثنين.





وكانت تونس التي أعلنت أول إصابة بالفيروس في الثاني من شهر مارس الماضي، وقد سجلت حتى الآن 1032 حالة إصابة و45 حالة وفاة.





ذكرت صحيفة عكاظ نقلا عن وسائل إعلام إيرانية، في وقت متأخر من مساء اليوم (الأحد) وقوع قتلى وجرحى إضافة إلى مفقودين، إثر استهداف بارجة عسكرية إيرانية بصاروخ بحر-بحر، بارجة أخرى للدعم اللوجتسي، في مدينة شابهار التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران»، مشيرة إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف القوات الإيرانية.





أشارت الشرق الأوسط إلى تصديق الحكومة الإسرائيلية على تحويل مبالغ مالية للسلطة الفلسطينية ضمن قرض قيمته 800 مليون شيكل.





قالت صحيفة سبق إن جمهورية جنوب إفريقيا سجلت 10015 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و194 حالة وفاة؛ وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد.





وأفاد بيان لوزارة الصحة في جنوب إفريقيا، بأن عدد حالات الشفاء بلغ 4173 حالة.













دوليا، ركزت صحيفة اليوم على البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم والتي كشفت أن عدد الإصابات به يقترب من 2ر4 مليون حالة حتى صباح اليوم الاثنين.





وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضا إلى 49ر1 مليون حالة. وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات اقترب من 284 ألف حالة.





قالت صحيفة الرياض إن الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أظهرت تسجيل 26,660 إصابة مؤكدة و 1,737حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.





وطبقًا لهذه الإحصائيات وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,300,696 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 78,771حالة وفاة.





ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم أنه لن تلغى في الوقت الحالي إجراءات العزل العام في بريطانيا، لكنه أشار إلى خطط لبدء تخفيف بعض الإجراءات تدريجيا.





وقال بوريس جونسون، في كلمة تلفزيونية:" إن إنهاء إجراءات العزل العام هذا الأسبوع ليس الوقت المناسب... بدلا من ذلك، نتخذ الخطوات الدقيقة الأولى لتعديل إجراءاتنا".





وذكرت صحيفة سبق أن دول أوروبية عدة بدأت بتخفيف إجراءات الإغلاق التي كان سبق أن طبّقتها لوقف تفشي فيروس كورونا.





وشهدت فرنسا، اليوم، إعادة فتح أبواب أغلب المدارس الابتدائية وعديد من المحال التجارية، إلا أن الحانات والمطاعم والمسارح ستظل مغلقة.





أما في إسبانيا، فسيكون بإمكان أكثر من نصف السكان التنقل في حدود الأقاليم التي يعيشون فيها، بجانب السماح بالتجمعات في حدود عشرة أشخاص.





وقالت صحيفة سبق إن السلطات الصحية في الصين، أعلنت اليوم الإثنين، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، في ارتفاع جديد للإصابات في البلاد.





وكانت الصين قد سجّلت أمس، 14 إصابة، في أول زيادة من رقمين في 10 أيام.





وأوضحت صحيفة الشرق الأوسط ان وزارة الشؤون الخارجية في مالطا أعلنت، أمس (الأحد)، أن سفير البلاد في فنلندا استقال اليوم إثر تعرضه لانتقادات بعدما شبه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأدولف هتلر.