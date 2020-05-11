تنبؤات الرى: توقعات بسقوط أمطار يوم الأربعاء المقبل

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الامطار التابع لوزارة الموارد المائية والرى على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من ١١ مايو وحتى ١٣ مايو ٢٠٢٠ إلى:



يومى ١١ ، ١٢ مايو:من المتوقع عدم سقوط أمطار.



يوم ١٣ مايو: إحتمال سقوط أمطار خفيفة على جنوب الصعيد.



توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث تسود شبورة صباحا وطقس غائم جزئى معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم ومعتدل والرياح معتدلة.







كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس مشمس حار والرياح معتدلة.



