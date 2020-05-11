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أصل الحكاية

ضباع في السعودية وبطاريق بجنوب إفريقيا.. لماذا تتجول الحيوانات في المدن أثناء حظر التجول؟

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:35 م
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالله قدري

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لعدد من الضباع تتجول في أحياء الجعرانة بمكة المكرمة، وسط تساؤلات عن أسباب تجول الضباع بالقرب من التجمعات البشرية.

هذه ليست المرة الأولى التي شوهدت فيها حيوانات تتجول في المملكة أو دول أخرى، فقد شوهد حيوان الكنغر وطائر البطريق يتجولان في استراليا وجنوب إفريقيا قبل ذلك.. فما السبب؟

                    
 
تجول الحيوانات لم يكن أمر جديدا في المملكة العربية السعودية أو دول العالم، بعد التدابير التي اتخذت للحد من كورونا، مثل حظر التجوال، وكان من بين ذلك قطيع من الجمال الذي تجول في شوارع مكة  مطلع أبريل الماضي، أثناء حظر التجول المفروض ليلا في المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
   
   
كما شوهد قبل ذلك حيوان الكنغر، يتجول في الشوارع  جنوب أستراليا، وهو يقفز فى شوارع مهجورة من الناس وسط المدينة بسبب إجراءات العزل.


وفي مقطع فيديو من جنوب إفريقيا تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أسابيع  فيديو لطائر البطريق وهو يتجول في الشوارع اثناء حظر التجول المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد.

 
                                

من جانبه، علقت الهيئة السعودية للحياة الفطرية على مقطع فيديو تجول الضباع في المملكة العربية السعودية، بالقرب من التجمعات البشرية بأن هذا أمر طبيعي.

وقال المتحدث باسم الهيئة بندر الفالح  إن سبب انتشار  الحيوانات  وتجولها في المدن أثناء فترات الحظر، هو انحسار الأنشطة البشرية في هذه الفترة، بسبب إجراءات منع التجول المرتبطة بفيروس كورونا.

أضاف أن هذه الحيوانات تجولت لاكتشاف المناطق بعد توقف النشاط البشري، وأن هذه المناطق هي أماكن طبيعية للحيوانات الفطرية، لكن وجود البشر فيها كان السبب وراء ابتعاد الحيوانات عنها.

وطالب الفالح بسرعة إبلاغ الهيئة عند مشاهدة هذه الكائنات حفاظا على سلامة البشر وضمان سلامة الكائنات.

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