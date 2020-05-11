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برلمان

لحل مشكلة العجز.. مقترح برلماني بمحو الجزاءات التأديبية للأطباء

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:59 م
طبيب
طبيب
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معتز الخصوصى
وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بموجبه يتم محو الجزاءات التأديبية التي تم توقيعها على أعضاء الأطقم الطبية قبل أزمة كورونا. 

وأوضحت "متى"، في بيان، الاثنين، أن رجال وزارة الصحة من فرق طبية وتمريض يقومون خلال الفترة الراهنة ببطولة عظيمة يسطرونها  داخل المستشفيات في كافة ربوع مصر، في مهمة وطنية مقدسة تضاف إلى سجل شرف بطولاتهم، ويعتبرون ذالك بمثابة "دين" حان وقت رده إلى بلدهم. 

وأردفت نائبة البرلمان، أنه بكل شجاعة واستبسال، وبكل جدية والتزام وبحرفية شديدة، انطلقت الفرق الطبية منذ بداية أزمة كورونا في استقبال الحالات المصابة بـ"فيروس كورونا" والمشتبه في إصابتها خلال فترة الحجر بعد إصابة مخالطيهم وغيرهم سواء من المصريين أو الأجانب، في واحدة من أقسى المعارك الإنسانية. 

وأكملت أن "ما يطلبونه منا هو الدعم بشتى صوره وأشكاله، لافتة إلى ضرورة إعادة النظر في الجزاءات التأديبية التي تم توقيعها على بعضهم ويقدرون بالمئات قبل الأزمة من خلال محوها وشطبها، لا سيما أن الكثير منهم تم إيقافه عن العمل، وهو ما سيساهم في حل أزمة العجز حال عودتهم". 
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