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توك شو

مخيمر: هدف مبادرة "الفن للخير" دعم الاقتصاد الوطني.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:52 م
المخرج السينمائي
المخرج السينمائي وحيد مخيمر صاحب المبادرة
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نورهان رأفت
قال وحيد مخيمر فنان تشكيلي ومخرج سينمائي، علي خلفية إطلاقة مبادرة "الفن للخير" لدعم صندوق "تحيا مصر"، إن الفكرة جائتة في شهر مارس الماضي لدعم الأقتصاد المصري، من خلال التبرع بـ الأعمال الفنية التي لها قيمة .

وأضاف وحيد مخيمر خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع علي القناة الأولى، أنه قرر ان يعرض هذه المبادرة علي الأساتذة بالكليات الفنية، وكل أستاذ يجمع عدد من الفنانين المتبرعين بأعمالهم.

وأشار المخرج السينمائي إلى أنه لم يتوقع كم المشاركة الهائلة من العديد من الفنانين، وفي خلال حوالي 5 أيام شارك 50 فنان في المبادرة.

وأوضح مخيمر أنه تم تجميع الأعمال وتقديمها لقطاع الفنون، والتي تولت تسويق وبيع تلك الأعمال بطريقتها وتحت رعاية الدكتور خالد سرور.

وتابع: أن معظم أعمال المبادرة تتم طبقا لـ إجراءات الدولة الاحترازية، موضحا أن إجراءات بيع تلك الأعمال تتم حسب المقاس وليس الفنان صاحبها، وذلك لأن جميع الفنانين المشتركين في المبادرة موهوبين.
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