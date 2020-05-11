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أخبار العالم

بوتين يلقي خطابا عن سبل دعم اقتصاد روسيا وسط وباء كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:48 م
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
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على صالح
ذكر الكرملين ليوم الاثنين ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلقي خطابا لشعبه في بعد ظهر اليوم يركز على مزيد من الدعم للمواطنين والاقتصاد وسط جائحة فيروس كورونا.

وأفاد بيان للكرملين بانه "سيلقي رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين خطابا للمواطنين الروس، سيركز على الوضع الصحي والوبائي، وعلى التدابير الجديدة لدعم المواطنين واقتصاد البلاد" .
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وفي السابق، خاطب بوتين شعبه بشأن جائحة فيروس كورونا أربع مرات، في 25 و 28 مارس و28 أبريل، واليوم 11 مايو 

وحدد الرئيس الروسي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة عدوى كوفيد 19 ولدعم الشركات والأفراد خلال فترة الإغلاق على الصعيد الوطني.

وحتى 11 مايو، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكد في روسيا 221344، مع الإبلاغ عن 11656 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وفقًا لمركز مكافحة فيروس كورونا ويبلغ عدد الوفيات حاليا 2009 شخص.

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