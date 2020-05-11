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أخبار البلد

التحول الرقمي أولي ..خبير معلومات : تدشين شبكة إنترنت مصرية يحتاج مليارات الجنيهات

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:12 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

 
قال وليد حجاج باحث وخبير امن معلومات أن مصر بحاجة لمليارات الجنيهات حال رغبتها فى تدشين شبكة انترنت مستقلة، لافتا أن الشبكة المقترحة ستحتاج بنية تحتية مؤهلة للفيس بوك والسوشيال ميديا فقط خاصة أن عدد المصريين أكثر من ١٠٠ مليون مواطن وهو رقم كبير يحتاج لبنية قوية وإمكانيات تكنولوجية متطورة ومكلفة جدا .

واضاف فى تصريحات خاصة لصدى البلد  أن الموضوع غير منطقى فى الوقت الحالى لأن الأموال التى يتم ضخها فى مثل هذا المشروع من الاولى  ان يتم ضخها فى ملف التحول الرقمى والاستثمار فى المنصات التعليمية .

واضاف أن مثل هذا الأمر يحتاج رؤية اكبر من مجرد فيس بوك وسوشيال ميديا خاصة ان الفيس بوك ليس له قيمة كبرى حاليا للدولة المصرية والأهم هو ربط جميع مؤسسات الدولة الكترونيا .
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