التحول الرقمي أولي ..خبير معلومات : تدشين شبكة إنترنت مصرية يحتاج مليارات الجنيهات





قال وليد حجاج باحث وخبير امن معلومات أن مصر بحاجة لمليارات الجنيهات حال رغبتها فى تدشين شبكة انترنت مستقلة، لافتا أن الشبكة المقترحة ستحتاج بنية تحتية مؤهلة للفيس بوك والسوشيال ميديا فقط خاصة أن عدد المصريين أكثر من ١٠٠ مليون مواطن وهو رقم كبير يحتاج لبنية قوية وإمكانيات تكنولوجية متطورة ومكلفة جدا .





واضاف فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن الموضوع غير منطقى فى الوقت الحالى لأن الأموال التى يتم ضخها فى مثل هذا المشروع من الاولى ان يتم ضخها فى ملف التحول الرقمى والاستثمار فى المنصات التعليمية .



