بأقل كمية من البنزين.. نصائح مهمة للسفر بالسيارة



مع دخول فصل الصيف يفضل الكثيرون قضاء عطلتهم في المدن الساحلية للتخفيف من حرارة الجو ، ويلجأ البعض إلى السفر خارج محافظاتهم، وفي هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح التي تمكنكم من السفر بأقل كمية بنزين لنساعدك على تخفيف نفقات قدر الامكان خصوصا النفقات التي تصرف على البنزين





نصائح للسفر باستخدام أقل كمية وقود :







1- لا تتجاوز السرعة المقررة لأن الاسراع في القيادة يستهلك الكثير من الوقود .







2- تجنب استخدام الفرامل بشكل متكرر و دون حاجة لانك بهذا الفعل تقوم بهدر الطاقة و هدر البنزين.

3- عدم الضغط على الفرامل بقوة في إشارات المرور يقلل من استهلاك الوقود اعتمد علي قوة المقاومة اكثر لتقلل من استهلاك الوقود .

4- احرص علي مسافة الامان بينك وبين السيارات التي امامك لان ثبت ان ترك مسافة 5 متر بينك و بين السيارات التي امامك يساهم في تقليل اسهلاك الوقود .



5- يجب عليك تشغيل التكييف بعد سرعة 70 كم في الساعة اما عند سيرك بسرعة اقل من 70 كم في الساعة يجب عليك ان تغلق التكييف وتقوم بفتح النوافذ.