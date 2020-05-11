الكارت الذكى.. اتحاد الفلاحين تكشف أسباب تأخر صرف الأسمدة الصيفية

قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، إن توزيع الأسمدة الصيفية تأخرت لبعض الفلاحين في المحافظات بسبب عدم تسليم الكارت الذكى للفلاح لخطأ في قواعد البيانات، موضحا أنه في النهاية تم صرفها.
وأكد "فرج" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه في بداية يونيو القادم سيتم تعميم توزيع الكارت الذكى على الفلاحين في جميع المحافظات، لذا نناشد بإنشاء قواعد بيانات سليمة.
وأضاف أنه إذا كان هناك مشكلة في بطاقة الحيازة سينعكس ذلك على الكارت الذكى للفلاح، منوها إلى أن هناك مشاكل للورثة في الحصول علي الكارت الذكى لذلك لا بد من حلها.
وأكد "فرج" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه في بداية يونيو القادم سيتم تعميم توزيع الكارت الذكى على الفلاحين في جميع المحافظات، لذا نناشد بإنشاء قواعد بيانات سليمة.
وأضاف أنه إذا كان هناك مشكلة في بطاقة الحيازة سينعكس ذلك على الكارت الذكى للفلاح، منوها إلى أن هناك مشاكل للورثة في الحصول علي الكارت الذكى لذلك لا بد من حلها.
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وأشار إلى أن الفلاحين في محافظات الوجه القبلى يعانون من سيطرة المافيا والمحتكرين على الأسمدة، وفي كل موسم تظهر المشاكل في تأخر الأسمدة ويلجأون إلى السوق السوداء لشرائها.
وأوضح أن كارت الفلاح الذكى له مميزات عديدة ولكن له عيوب فلا بد من إصلاح عيوبه قبل تعميمه على المحافظات.
وأشار إلى أن الفلاحين في محافظات الوجه القبلى يعانون من سيطرة المافيا والمحتكرين على الأسمدة، وفي كل موسم تظهر المشاكل في تأخر الأسمدة ويلجأون إلى السوق السوداء لشرائها.
وأوضح أن كارت الفلاح الذكى له مميزات عديدة ولكن له عيوب فلا بد من إصلاح عيوبه قبل تعميمه على المحافظات.