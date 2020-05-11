الكارت الذكى.. اتحاد الفلاحين تكشف أسباب تأخر صرف الأسمدة الصيفية

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في مواجهة السوق السوداء.. كيف سيحمي الكارت الذكي الفلاحين ؟

وأشار إلى أن الفلاحين في محافظات الوجه القبلى يعانون من سيطرة المافيا والمحتكرين على الأسمدة، وفي كل موسم تظهر المشاكل في تأخر الأسمدة ويلجأون إلى السوق السوداء لشرائها.وأوضح أن كارت الفلاح الذكى له مميزات عديدة ولكن له عيوب فلا بد من إصلاح عيوبه قبل تعميمه على المحافظات.