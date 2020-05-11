تكثيف العمل بالنظافة بعد صيانة سيارات ومعدات الجهاز بمحافظة السويس

تابع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، عرض لعدد من سيارات المكابس وصناديق القمامة الجديدة بعد تنفيذ برنامج الصيانة الدورية لها لتعمل بكامل طاقتها.





وأكد صقر أهمية تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من شوارع السويس أكثر من مرة يوميا والاستفادة من دخول هذه المعدات العمل بالأحياء.





كذلك متابعة أعمال الصيانة الدورية لباقي معدات وسيارات الجهاز والتي كانت معطلة وخارجة عن نطاق العمل فترة طويلة واتخاذ قرار بصيانتها توفيرا للنفقات المالية على الدولة.



