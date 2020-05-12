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برلمان

بعد تصديق الرئيس عليه.. إعفاء هذه العقارات من الضريبة بقرار من رئيس الوزراء

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:01 ص
عقارات
عقارات
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معتز الخصوصى
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على أربعة قوانين نشرتها الجريدة الرسمية ، تشمل هذه القوانين تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وقانون ببعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، وقانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 23 لسنة 2020 «تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008».

جاءت المادة الأولى من القانون كالتالى:« يستبدل بنص البند"ب" من المادة "9" من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 النص الآتى:

مادة "9 بند/ب" : الأراضى الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها،مسورة أة غير مسورة ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وجاءت المادة الثانية : تضاف مادة جديدة برقم 18 مكررا إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه نصها الآتى: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا فى الأنشطة الانتاجية والخدمية التى يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدتنه بالنسبة لكل نشاط انتاجى أو خدمى. 
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