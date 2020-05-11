جهاز القاهرة الجديدة: الانتهاء من 90% من مشروع سكن مصر وبه 17 ألف وحدة..فيديو

قال المهندس محمد سلامة، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للإسكان، إنه يتم اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال الحرص على ارتداء الكمامة والتعقيم وتطهير سكن العمال، والحرص على المسافات بين العمال وبعضهم.





وأضاف المهندس محمد سلامة، فى لقاء خاص بفضائية " اكسترا نيوز"، أنه يتم قياس درجات الحرارة للعمال يوميًا قبل دخولهم لموقع العمل، مشيرًا إلى أنه لم يظهر أى حالات بين العمال نهائيًا حتى الآن.





وشدد على انه يتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية الكاملة للحد من انتشار فيروس كورونا داخل مواقع العمل، موضحًا أن العمال يقطنون بموقع العمل خلال فترة العمل.





وتابع أنه يتم توزيع الكمامات بالمجان على العمال بموقع سكن مصر، للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفظا على صحة العاملين بموقع العمل.





ونوه إلى أنه يتم تنفيذ مشروعين مشروع سكن مصر وبه 721 عمالة وبه 17 الف وحدة، وتكلفته تقدر بـ5.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 90% من المشروع وجارى تسليم الوحدات التى تم الانتهاء منها للسكن، أما مشروع دار مصر فتم الانتهاء من 85% من اعمال المشروع.